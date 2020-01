(Görüntülü Haber) Engellileri sanatla buluşturan festivalin açılış filmi göz bantlarıyla izlendi

İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE\'DE engellileri sanatla buluşturan Barikat Film Festivali’nin 8\'incisinin açılışı Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda yapıldı. Açılışta davetliler görme engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmek için gözlerine bant taktı ve “Oz Büyücüsü” filmini sesli ve betimlemeli olarak izledi Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı festivalin açılış törenine Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Festival Başkanı Hüseyin Nacar, engelliler, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı. Filmi görme engellilerle birlikte izleyen Murat Öz,”Ben bedensel engelliyim ama görebiliyorum. Arkadaşlarımla beraber gözüme bant takarak filmi izledim. Çok zor bir durum” dedi. 12 yaşındaki Alaattin Dağ ise duygularını,”Bir an bandı indirecektim. Doğuştan görme engelliler sarışın denildiğinde sarı rengini hiç görmedikleri için bilmiyorlar, bu çok zor bir durum\" diye konuştu. \"ÖNEMLİ OLAN İNSANIN NE OLDUĞU DEĞİL, NE HİSSETTİĞİ\" Engelliler Sarayı’nda her geçen gün farklı aktivitelerin yapıldığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,”Burada engelli kardeşlerimizin ne hissettiğini kısa bir süre de olsa görmeden, duygularla nasıl hareket edildiğini, gözlerimizi kapattığımızda sesimizin daha yüksek çıktığını gördük. Barikat Film Festivali ile farklı engelleri olan insanların neler hissettiğini anlamaya çalışıyoruz. Önemli olan insanın ne olduğu değil, ne hissettiğidir. Engelli kardeşlerimizin neler yaşadığını, neler hissettiğini anlamamız lazım. Hissedebilmek acımak değildir. Onların da bizim gibi eşit haklara sahip olduklarını göstermek adına her alanda hizmet edilmesi gerekir” dedi. Festival programında ikinci gün Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda bir defile düzenlenecek. Üçüncü gün Mecidiyeköy’den bin kişilik bir bisiklet grubu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bisiklet turunun ardından balon patlatarak barikatları kaldıracak. Son gün ise Görme Engelli Milli Takımı ile eski A Milli Takımı oyuncuları arasında futbol maçı oynanacak ve Çisem ile Mümin Sarıkaya konseri olacak. Festival boyunca Engelliler Sarayı’nda film gösterimleri devam edecek.