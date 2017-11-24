(Görüntülü Haber) Emekli öğretmen, yapay kalpten kurtuldu, gerçek kalbe kavuştu

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da baş ağrısı şikayetiyle doktora gittikten sonra beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ve kurtarılamayan 38 yaşındaki erkek hastanın organları bağışlandı. Bağışlanan organlardan kalp ise 2 buçuk yıldır nakil bekleyen emekli öğretmen Ülkü Aksu\'ya nakledildi. 2003 yılında uykusuzluk şikayetiyle doktora giden ve kalp yetmezliği teşhisi alan Aksu, yıllarca nefes darlığı, çabuk yorulma gibi sorunlar yaşadı. Şikayetleri nedeniyle sosyal hayatında sorunlar yaşayan Aksu\'ya 2015 yılının Haziran ayında yapay kalp cihazı takıldı. Bunun üzerine şikayetleri azalan Aksu\'nun hayatı kolaylaştı ancak yapay kalp nedeniyle enfeksiyondan korunması, kendisine dikkat etmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz pazartesi akşamı 38 yaşında bir gencin beyin ölümü gerçekleştiği haberi üzerine hastaneye çağırılan Aksu burada nakil gerçekleştirildi. Eşi emekli öğretmen Yurdagül Aksu naklin ardından \"Üstümden büyük bir yük kalktı. Sanki onun taşıdığı yapay kalbin ağırlığı benim sırtımdaymış gibi rahatladım. Çok mutluyuz\" dedi. \"BÜTÜN EŞYALARI STERİL OLMASI GEREKİYORDU\" Yurdagül Aksu eşinin naklinin ardından çok mutlu olduklarını belirtti ve eşinin yaşadıklarını şöyle özetledi: \"Yürüyemeyen, nefes alamayan, uyuyamayan bir hasta için yapay kalp cihazı bir yaşam desteği olmuştu. Yapay kalp cihazından sonra işlerini kendisi yapmaya, arabasını kullanmaya başlayabildi. Ancak enfeksiyon kapmaması, düzenli olarak iğnelerini olması, kendini koruması ve yemesine içmesine dikkat etmesi gerekiyordu. Bütün eşyalarının steril olması çok önemliydi ama nefes aldırıyordu. Günlük hayatına bu şekilde devam edebiliyordu.\" \"DAHA ÖNCE DE DONÖR BULUNMUŞTU AMA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK\" Babasının daha önce de uygun donör bulunduğu ancak daha sonra nakil olamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını belirten Aksu\'nun kızı Sunay Aksu Çiftçi, \"Çok mutlu olduk ancak başarılı geçecek mi duygusuyla bir telaş da bizi sardı ama babam hep büyük bir sevinçle bekledi. Yapay kalp için geçerli olan süre dolmak üzere gibi bir hisse giriyorduk hepimiz. O yüzden çok sevindik. Umutlarımız gerçekleşti, mucize gerçekleşti. Umarım bundan sonra da sağlıklı bir şekilde babam devam eder.\" HASTANEDE AYNI ANDA DÖRT ORGAN NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kalp Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Yrd Doç Dr Mehmet Balkanay, 3 yıldır yapay kalp ile yaşayan hastanın durumunu şöyle anlattı: \"Ülkü Bey 59 yaşındayken bizim hastamız oldu. Kendisine daha önce kalp nakline köprü olması için yapay kalp takılmıştı. Kalp yetmezliği hastalarında tedavinin son aşaması yapay kalp. Hastamız organ nakli olana kadar hayatını bu şekilde devam ettirdi. Şu anda durumu gayet iyi. Nakilden sonra 1 hafta içinde kendisini yoğun bakımdan çıkarıp servise almayı planlıyoruz.\" Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi\'nde gerçekleştirilen kalp nakli ile birlikte aynı gün, aynı anda iki böbrek ve bir karaciğer nakli de gerçekleştirildi