(Görüntülü Haber) Elindeki uyuşma için gittiği hastanede kolundan oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da yaşayan 44 yaşındaki Müjgan Akkuş, elindeki uyuşukluk için gittiği özel hastanede iddiaya göre, yanlış tedavi nedeniyle sol kolunu kaybetti. Kepez İlçesi\'nde 3 çocuğuyla yaşayan Müjgan Akkuş, yaklaşık 10 ay önce sol elindeki uyuşmadan dolayı hastaneye gitti. Kepez\'de hizmet veren özel bir hastaneye giderek muayene olan Akkuş\'un, sol koltuk altındaki kemiğin, damara ve kalbe baskı yaptığı gerekçesiyle alınması gerektiği söylendi. Eşi Orhan Akkuş ve çocuklarına konuyu anlatan Müjgan Akkuş, ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyata alınan Akkuş\'un tedavi masrafları için ise hastaneye 2 bin lira ödendi. \'BİZ BU İŞİ BAŞARAMADIK, ALIN GÖTÜRÜN\' Ameliyatın ardından Müjgan Akkuş, kolunda ağrıların arttığını ve elinde morarma olduğunu fark etti. Eşinin durumunu doktora ileten Orhan Akkuş\'a, iddiaya göre, tedaviyi yapan Doç. Dr. C.Ö., \"Ağabey bu el kangren oldu, kesilmesi lazım. Biz bu işi başaramadık, alın götürün hastanızı\" dedi. Ailenin itirazları ve şikayeti üzerine hastane yönetimi tedavi için yatırılan 2 bin liralık tutarın bir kısmını elden iade edip, hastayı taburcu etti. Aile kendi imkanlarıyla başka özel hastaneye gitti. Eli tamamen moraran Müjgan Akkuş\'un kolu, dirsek altından kesildi. Tedavinin ardından taburcu edilen Akkuş ve eşi, ilk gittikleri hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. \'DIŞARI BİLE ÇIKAMIYORUM\' Elindeki uyuşmadan dolayı gittiği hastanede hayatının şokunu yaşayarak çıktığını belirten Müjgan Akkuş, tedavinin ardından çok sıkıntı çektiğini söyledi. Psikolojisinin çok kötü olduğunu belirten Akkuş, \"Hayatımda her şey değişti. İş göremez oldum, dışarı çıkamıyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Mağdurum. Dava açtık sonucunu bekliyoruz\" dedi. Ailenin avukatı Alperen Erol ise dava sürecinin devam ettiğini söyledi.