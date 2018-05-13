(Görüntülü Haber) Eğitimdeki iyi örnekler İZÜ'de sergilendi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğiyle düzenlenen \'Eğitimde İyi Örnekler Paylaşım Sergisi\' kapsamında okullarda yürütülen projeler tanıtıldı.





Üniversitenin Halkalı kampüsünde yapılan tanıtıma İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Sergi ile eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin paylaşılması amaçlanıyor.





2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm eğitim ve öğretim kurumlarının katılımıyla Kültürel Örnekler, Eğitim Ortamlarını Geliştirme Uygulamaları, Çevre ve Çevre Bilinci olmak üzere dört kategoriden 3 bin 309 proje başvurusu alındı. Sergide, yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul\'un 28 ilçesinden 100 okulun projesi yer aldı.





PROJEYE İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE SEVİYESİNDE ÖĞRENCİLER KATILIYOR





Sergiye katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, \"\'Eğitimde iyi örnekler\' uzun yıllardır devam ediyor, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrencilerimizin yaptığı güzel çalışmalarla katıldıkları bir proje. Biz bunların içerisinde 100 tanesini seçip, sene sonunda sergiliyoruz. Böylece öğrencileri teşvik ve motive ettiğimizi düşünüyoruz. Burada amacımız, öğrencilerimizin etrafında olup biten problemleri tespit etme becerilerini geliştirmek ve bu tespit ettikleri problemlere çözüm yollarını ortaya koyup ve çözüm yollarından en doğrusunu seçme becerilerini geliştirmek\" dedi.





\"TÜRKİYE\'YE ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLECEK GÜZEL, BAŞARILI, İYİ ÖRNEKLERİ SERGİLİYORUZ\"





İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliğinde enerjiyi sinerjiye dönüştürecek projeler gerçekleştirmek noktasında karar aldık. Bunlardan bir tanesi şu anda yaptığımız proje. İlkokuldan, lise son sınıfa kadar İstanbul\'daki bütün okullara yönelik bütün Türkiye\'ye örnek teşkil edebilecek güzel, başarılı, iyi örnekleri burada sergilediğimiz yıllık proje oluşturduk. Bütün okullar buraya gelip güzel örnekleri görme imkanına kavuşacak\" diye konuştu.





\"ÇOCUKLARIN EMPATİ YETENEKLERİNİ GELİŞTİRDİK\"





Ümraniye Cumhuriyet Anaokulu\'dan Okul Öncesi Öğretmeni Serpil Kurt da, \"Projemizin konusu \'yardımlaşma\', çocuklarla birlikte yardımlaşmanın çeşitli alanlarında birçok örnekler yaptık. Çocukların empati yeteneklerini geliştirmeye çalıştık\" ifadelerini kullandı.





\"PROJEDE ÇEVRE SORUNLARINA KARŞI FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLADIK\"





Ümraniye Şehit Öğretmen Sevda Aydoğan İlkokulu\'dan Sınıf Öğretmeni Derya Verimli Koca ise, \"Betonlaşmanın ve çevre sorunlarının arttığı günümüzde öğrencilerimize çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmak için velilerimizi de projeye dahil ederek farkındalık yaratmayı amaçladık. Teraryumları çocuklar tasarladı. Biz aslında ufak ekosistemler oluşturduk\" dedi.



\"ANNEM BENİ ÇOK İYİ TANIYOR\"





Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi Didem Arkın da, Projemiz beni tanıyor musun? Bir tarafta annelerimiz diğer tarafta biz varız. Ellerimizi, gözlerimizi ve ses kayıtlarımızı annelerimiz tanıyor mu? Bazı anneler biliyor bazı anneler bilemiyor. Annelerimizle şapka yaptık, çizgi film izledik, müzik dinledik. Annem beni çok iyi tanıyor\" diye konuştu.





\'AŞKIMIZ TÜRKİYE\' PROJESİ





Gaziosmanpaşa Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu\'dan Melis Nisa ise, \"Projemizin adı \'aşkımız Türkiye\', Teknoloji geliştiği için artık herkes sürekli oyun oynuyor. Kendi özümüzü unuttuk. Çoğu kişi mesela tarihi eserlerin yapım amacını bilmiyor. Biz de bu yüzden ülkemizin 7 bölgesinin en meşhur özelliklerini kartonlara yazıp böyle bir proje hazırladık. Böylece herkes bilecek ve sosyalleşmemiz kolaylaşacak\" ifadelerini kullandı.