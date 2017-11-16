(Görüntülü Haber) Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, Gaziantep'te verildi

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 6\'ncısı düzenlenen \'Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri\', Güneydoğu Anadolu Bölgesel Ödül Töreni, Gaziantep\'te yapıldı. Törende, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa\'dan projeleri ile ödül kazanmayı hak eden okullara ödülleri verildi.



Yarışmaya 3 bin 357 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 106\'sı ödül almaya hak kazandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde ise Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep\'te 6 proje ödül almayı hak etti. Şehitkamil Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törene, bakanlık temsilcileri, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, bölge milli eğitim müdürleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Cengiz Mete, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okulların yakaladığı başarıdan mutluluk duyduğunu belirtti. Mete, 2023 hedeflerine ulaşmak için öğrencilerin daha çok çalışması gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi:



\"Geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz özellikle sizlerden beklentilerimiz çok yüksek. Bizler inşallah 2023 hedeflerini ortaya koymuş bir devletin bir milletin evlatları olarak, dünyanın en büyük 10\'uncu ekonomisi olmayı hedeflerimiz arasına aldıysak bu ne demek? En büyük 10\'uncu ekonomi demek, aynı zamanda sanatta, bilimdi, teknolojide, sporda, eğitimde en büyük 10\'uncu devlet olacağız iddiası demek. Bu tek başına düşünmek ve \'evet ben bunu istiyorum\' demekle olmuyor. Ne yapacağız? Araştıracağız, üreteceğiz, yılmayacağız, sabredeceğiz, azmedeceğiz ve o zaman devletin bize sunduğu bu güzel salonlarda, bu güzel okullarda, güzel dersliklerde, güzel laboratuvarlarda vaktimizi dolu dolu geçireceğiz.\"



Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Ülkü Kaya Harman ise eğitimin ülkelerin kalkınmasına doğrudan etkisi olduğunu belirtti. Harman, şöyle konuştu:



\"Bilim ve teknolojideki değişmeler, ekonomik yapıdaki dönüşüm kurumların klasik görevlerinden öte, öğrenen, gelişen, yenilikçi organizasyonlar haline gelmesine zorunlu kılmıştır. Eğitim kurumları bu değişimlerden etkilenmelerinin yanı sıra değişimin yönetilmesi adına her zamankinden daha belirleyici bir konuma gelmiştir. Eğitim bir ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini doğrudan etkileyerek, geleceğini şekillendiren, o ülkenin vatandaşlarının kültürel ve çağdaş değerlerini uyum içerisinde kaynaştıran, yeni bilgi ve değerler öğreterek gelişmeyi sağlayan önemli bir araçtır.\"



Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da belediye olarak proje paydaşı olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Fadıloğlu, milli eğitim ve sağlık müdürlüğü ile beraber yürüttükleri projenin önümüzdeki dönemde daha geniş kapsamlı olacağını aktararak şunları kaydetti:



\"Burada ben bir paydaş olarak bulunuyorum. Bu proje sağlık müdürlüğümüz ve milli eğitim müdürlüğümüzle başlattığımız bir projeydi. \'Sağlıklı nesiller için bir adım da sen at\' kampanyası adı altında bir faaliyet gerçekleştirdik. Biz Gaziantep\'te kurumlar arası işbirliği çerçevesinde ayrımız gayrımız yoktur. Esas olan bu millete hizmet edebilmek, bu milletin evladına hizmet edebilmek. Bu noktadan hareketle milli eğitim ve sağlık müdürlüklerimizle yaptığımız protokoller çerçevesinde, çocuklarımız adına neler yapabiliriz, onların hareket kabiliyetlerini nasıl artırabiliriz diyerek projeye başladık. Bu çalışmaları yaparken aynı zamanda bir envanter çalışması yaparak, sağlık problemleri olanların da, sağ olsun sağlık müdürlüğünde görevli diyetisyenler tarafından tedavi edilmesi ve çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi adına da seminler düzenledik. Bugün 60 okulda projemiz uygulanıyor, seneye belki 600 okulda bu proje uygulanacak.\"



Konuşmaların ardından projelerle ödül almayı hak eden il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile öğretmenlere ödülleri verildi.

