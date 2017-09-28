(Görüntülü Haber) Edirne'de kadınlar 'obezite okulu'nda zayıflayacak

Jale AVYÜZEN/ EDİRNE, (DHA)- \'ÇAĞIN hastalığı\' olarak nitelendirilen obeziteye karşı mücadele amacıyla Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen \'Sağlıklı Zayıfla Obezite Okulu Programı\' başladı. Vatandaşlara sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için açılan okulda, çoğunluğu ev kadınlarından oluşan ve hayatında hiç spor yapmayan kadınlar bir araya geldi. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vatandaşlara sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen \'Sağlıklı Zayıfla Obezite Okulu Programı\' başladı. Selimiye Sağlıklı Yaşam Merkezi\'nde açılan okulda 10\'u erkek, 110\'u kadın toplam 120 kişi kayıt yaptırdı. İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, fizyoterapi eğitimlerinin de verildiği merkezde uzman eğitimciler eşliğinde katılımcılara spor aktivitelerinin yaptırılacağını söyledi. Kişioğlu, şöyle dedi: \"Obezite yaşam kalitesini düşüren birçok kronik hastalıkların en önemli sebebidir. Örneğin diyabet hastalığının yarıdan fazlasının, kalp hastalıklarının üçte birinin, hipertansiyonun da yarısından sorumlu olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Obeziteye bağlı ölümler de Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre 3 milyon olarak belirtilmiştir. Ülkemizde de bayanların yaklaşık yüzde 80 i, erkeklerin de yüzde 70 \'i düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır. Ayrıca yine erkeklerin yaklaşık yüzde 20\'si, bayanların da yaklaşık yüzde 40\'a yakını, yani toplumun yüzde 30\'a yakını obez olarak bilinmektedir. İşte bu yüzden toplum tarafından obeziteye karşı farkındalık sağlanması, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekilmesi önem arz etmektedir. Bugün burada açacağımız Sağlıklı Zayıflama ve Obezite Okulu\'na yaklaşık 120 katılımcı başvurmuş olup, ilk grupta 48 kişi eğitime alınacaktır. Seçilmiş olan katılımcıların kan tahlilleri yaptırılarak fiziksel şartlarına göre uzman hekim tarafından değerlendirilmiş, burada da diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistlerle teorik ve uygulamaları eğitimler sekiz hafta boyunca sürdürülecektir. Hedeflenen ağırlık kaybında en başarılı olan katılımcılar ayrıca ödüllendirilerek, daha sonraki eğitimlerde başarılı olan bu öğrencilerimiz koçluk sistemi oluşturularak diğer öğrencilere eğitmenlik yapacaktır.\" Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Programa katılan 47 yaşındaki ev kadını 2 çocuk annesi Emine Kanarya, kilolarından dolayı bel fıtığı hastalığına yakalandığını ve kilo vererek hastalıklardan korunmayı hedeflediğini söyledi. Kanarya, \"Ev hanımı olduğum için kilo veremiyorum. Kilo vermek için bir sürü çıkış yolu aradım. Burayı duymuştum. Hemen koşa koşa geldim. Bugün başladık. Öğretmenlerimizle tanıştık. Umut ediyorum ki başarılı olacağız. Kilolu olduğum için bel fıtığım oluştu. Tansiyon ve şekerle tanıştım. İnşallah bunlardan kilo vererek kurtulacağım\" dedi. Ev kadını 62 yaşındaki Elif Pehlivan, hayatında daha önce hiç spor yapmadığını belirterek, \"Evde torunuma bakıyorum. Kilo veremiyoruz diye buraya geldik. İnşallah sağlıklı bir kiloya inmek istiyorum. Hayatımda ilk kez spor yapıyorum. Güzel bir duyguymuş şimdiden sonra spor yapmak\" dedi.