(Görüntülü Haber) Dünyaca ünlü starların beslenme uzmanı Pierre Dukan, D&R'da düzenlenen imza gününde okuyucularıyla bir araya geldi

Dünyaca ünlü starların beslenme uzmanı Pierre Dukan, D&R\'da düzenlenen imza gününde okuyucularıyla bir araya geldi İSTANBUL, (DHA) - FRANSIZ diyetisyen Pierre Dukan, D&R Kanyon\'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Öncesinde basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Dukan, tüm dünyanın en büyük probleminin obezite olduğunu söyleyerek şu an kilonun bikini sorunu değil sağlık sorunu olduğunu belirtti. Türk yemeklerinin Dukan diyetine uygun olduğunu aktaran Dukan, \"Dukan diyetini yaşam biçimi haline getirmek gerekiyor yoksa bırakan yine kilo alır\" dedi. Türkiye\'de obez insan sayısının çok olduğuna dikkat çeken Dukan, \"7 milyon insan da diyabet hastası bununla ilgili acil bir şey yapmalıyız. İnsanlar sağlıklarını iyice yitirmeye başladı. İlk kitabımı Fransa\'daki aşırı kilolu insanlar için yazdım. Fakat 10 yıl içinde dünya genelinde durum çok değişti. Şu an kilo bikini problemi değil, sağlık problemi. Kitabımı duyurmak ve aşırı yemek yemeye farklı çözüm getirmek için buraya geldim, farkındalığı anlatmak istedim. Sadece Türkiye\'de değil bütün dünyada tehlikeli ürünler beyaz un ve şeker. Bunlar dünyada içinde beyaz un ve şeker bulunmayan tek ürünler. Ürünleri obez de olsanız, diyabetik de olsanız kullanabilirsiniz\" diye konuştu. \"İNSAN VÜCUDU KİLO ALDIKTAN SONRA KİLO VERMEYE PROGRAMLIDIR\" Eskiden insanların kilolu olduğunu ama artık her şeyin obeziteye doğru gittiğini belirten Dukan, \"İnsan vücudu kilo aldıktan sonra otomatik olarak kilo vermeye programlıdır. Kilo verdikten sonra size yararlı veya zararlı olan yiyeceklerin bilincine göre hareket etmek lazım. Örneğin bir Aslan bile 7 gün aç kalsın kilo verir, akabinde bir avı yedikten sonra tekrar kilo alır. Yapmamız gereken dikkatli beslenmek ve bunu yaşam tarzı haline getirmek\" dedi. \"STRESLİ HAYAT ŞEKER İHTİYACINI BERABERİNDE GETİRİYOR\" Tüm dünyanın en büyük sıkıntısının obezite olduğunu ve insanların sağlıklarını iyice kaybetmeye başladığını dile getiren Dukan, Dukan diyetini uygulayan kişi bunu yaşam biçimi haline getirmesi gerekir. Doğru şeyi seçmek gerekir. Balık, tavuk, ızgara, bol sebze tüketilmeli. Stresli hayat şeker ihtiyacını beraberinde getiriyor. insanlar insülin seviyesinin yükselmesinden dolayı kilo alıyor. Bu yüzden şeker ve beyaz un olmayan bu ürünleri çıkarttım. Şekerin yerini tutabilecek ürünlere yönelin, yaşam tarzı haline getirin\" ifadelerini kullandı. \"TÜRK RESTORANINDA YEDİKLERİM BENİM DİYETİM İÇİN ÇOK UYGUNDU\" Türk yemeklerinin Dukan diyetine uygun olduğunu vurgulayan Dukan, \"Dün gece Türk restoranına gittik, tamamen geleneksel Türk yemeği yedik. Yediklerimiz benim diyetim için çok uygundu. İçinde yağ olmayan ızgara tavuk, balık, sebze gibi yiyecekleri yedim. Türk insanının problemi Amerikan hayat biçimini çok yakından tanıyor olması. Atıştırma yapmak büyük problem. Atıştırmalık endüstrisi yiyecekleri içinde çok fazla şeker barındırıyor ve şeker uyuşturucu gibi bağımlılık yapan bir maddedir\" diye konuştu. (FOTOĞRAF-VİDEO)