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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Dünya Turizm Oscar’ı olarak adlandırılan 'Altın Elma' ödülü Konya’nın

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- DÜNYA Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği (FİJET) tarafından verilen, derneğe üye 33 ülkenin oluşturduğu seçici kurul tarafından belirlenen ve ‘Dünya Turizm Oscar’ı olarak adlandırılan ‘Altın Elma Ödülü’ bu yıl Konya

29 Eylül 2017 18:52

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- DÜNYA Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği (FİJET) tarafından verilen, derneğe üye 33 ülkenin oluşturduğu seçici kurul tarafından belirlenen ve ‘Dünya Turizm Oscar’ı olarak adlandırılan ‘Altın Elma Ödülü’ bu yıl Konya\'ya verildi. 

FİJET, derneğe üye ülkeler arasında, ülkesine en faydalı turizm hizmeti veren kişi, belediyeye veya organizasyona  \'Altın Elma\' ödülü veriyor. Bu yıl ödülün sahibi Konya oldu. Kentteki tarihi değerleri ve somut olmayan mirasını korumada (Mevlevilik ve Sema) duyarlılığı nedeniyle Konya adına Konya Büyükşehir Belediyesine verilen ödülü,  Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek aldı.  FİJET Başkanı Tijani Haddad’ın elinden ödülü alan Akyürek, FİJET Altın Elma Ödülü’nün Konya’nın tarihi ve kültürel varlıklarının korunmasına, turizm alanındaki çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. 

ALTIN ELMA ÖDÜLÜ NEDİR 

UNESCO Üyesi Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği’nin 33 ülkede 750 üyesi bulunuyor. 1971 yılından bu yana verilen “The Golden Apple\'\'(Altın Elma) turizm Oscar’ı sayılıyor ve dünyanın en prestijli turizm ödülleri arasında yer alıyor. Kurulduğu günden bugüne gelinceye kadar her yıl bir ülkeye verilen Altın Elma Ödülü ilk olarak 1971 yılında İtalya’nın Sicilya kentine verildi. Türkiye ise FİJET tarafından 4’üncü defa ödüle layık bulundu.  1984 yılında Antalya Kaleiçi’ne, 2003 yılında Adıyaman’daki Nemrut Dağı’na, 2012 yılında Ankara’daki Hamamönü Projesine ve son olarak da 2017 yılında tarihi değerlerini ve somut olmayan mirasını korumadaki duyarlılığı nedeniyle Konya’ya verildi.

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