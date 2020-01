(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez, ismini taşıyan okulu açtı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- DİYANET İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, memleketi Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak ismi verilen İmam Hatip Ortaokulu’nun açılışını yaptı. Şahinbey Belediyesi tarafından Şahintepe Mahallesi’nde yaptırılan Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu’nun açılış töreni düzenlendi. Törene; Görmez\'in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, kentteki belediyelerin eğitim anlamında önemli çalışmaları olduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Ben çok şanslı bir valiyim. Belediye başkanlarımızın tamamı eğitim denilince, valilerini, il milli eğitim müdürlerini, 1150 okul müdürünü, öğretmenlerini, okul aile birliklerini hiçbir zaman boş çevirmediler. \'Her zaman sosyal belediyeciliğin içinde en büyük pay eğitimin\' dediler. Şahinbey Belediye Başkanımız benim dönemimde daha önce 3 okul yaptırdı, şimdi de bu okulun açılışını yapıyoruz. 4 devasa yapı, nerden baksanız 50 milyon liralık bir yatırım. Bunlar sadece okul yapıları. Bir de okul için veriler arsalar var.\" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Daha önce 3 okul daha yaparak eğitim sistemine dahil ettiklerini aktaran Tahmazoğlu, şöyle konuştu: \"Sayın müftümüz ile konuştum merkezde 50\'ye yakın İmam Hatip Okulumuz oldu. Bu rakam yine de Türkiye ortalamasının gerisinde. İnşallah bunların sayısı daha da artacak. Belediyeler olarak da eğitime her anlamda katkılar sağlıyoruz. Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri olarak hem arsa anlamında hem okul yapımı anlamında katkılarımız sürüyor. Bu Şahinbey Belediyesi olarak bizim yaptığımız 4’üncü okul.\" Mehmet Görmez de, konuşmasının başında İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesine değindi. Görmez, Kudüs’ün bir medeniyet bilinci olduğunu aktararak şöyle konuştu: \"Bugünlerde hepimizin kalbimizdeki yarayı deşen Kudüs’ümüzün, Mescidi Aksa’mızın gerçek anlamda özgürlüğüne kavuşmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum. Çünkü Kudüs bilinci; sadece mabet, kutsal mekan bilinci değil, Kudüs; bir medeniyet, bir tarih, miraç bilinci. Kudüs bilinci bir yükseliş bilinci. Kudüs bilinci aynı zamanda bütün insanlık için bir barış bilinci, Kudüs; Haremeyn’siz, Haremeyn’siz; Kudüs olmaz. Kudüs’e sırtını çevirenler Haremeyn’e sahip de olamazlar, hadim de olamazlar. Onun için cenabı hak bugünlerde başta sayın Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti’nin Kudüs meselesine verdiği önemden dolayı bu topraklarda yaşayan her mümin gibi onurlandığımızı ifade etmek istiyorum. Hiçbir zaman bizim Kudüs’ümüzü unutanlardan eylemesin.” Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.