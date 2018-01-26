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(Görüntülü Haber) Diyanet İşleri Başkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine dua (2)

FAKIBABA: RÜYAM GERÇEKLEŞTİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba ve Diyanet İşleri Başkanı Prof

26 Ocak 2018 20:10

FAKIBABA: RÜYAM GERÇEKLEŞTİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa’da İmam Bakır Mahallesi\'nde yapılan ve bölgenin en büyük külliyesi olma özelliği taşıyan 5 bin kişilik Mevlana Külliyesi\'nin açılışına katıldı. Cemaate seslenen Bakan Fakıbaba, \"Ben, belediye başkanıyken burası için benden çok gelip, istediler; ama medrese yapacağına inandığım Kasım Hafız\'a \'olur\' verdim. Malezya\'dan bir iş adamı Eyüp Nebi\'yi ziyareti için eşlik ettim. Orayı çok beğendi. Buraya geldi baktı ve \'Ben burayı bitireceğim\' dedi. Onun adına büyükelçiye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir rüyam vardı. O da gerçekleşti\" dedi. ERBAŞ\'TAN MEHMETÇİK İÇİN DUA Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ise \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan güvenlik güçlerine dua etti. Cami, duaların ardından ibadete açıldı. Camide Cuma Hutbesi\'ni okuyan Erbaş, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları söyledi: \"Rabb\'imiz, okunan Fetih sureleri hürmetine, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve inayetini esirgeme. Millet olarak bize zafer ihsan eyle. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle. Allah’ım birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat verme. Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Rabbimiz terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından, fitne, fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe yekvücut olmayı nasip eyle. Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme.\" Cuma namazı sonrası Hz. Muhammed\'in \'Sakal-ı Şerif\'i ziyarete açıldı ve çıkışta cemaate pilav ile ayran ikram edildi.

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