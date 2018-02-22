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Politika

(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK-YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz (3)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Rejime yakın güçlerin buraya gelip gelmediğine ilişkin çok haber çıkıyor

22 Şubat 2018 16:23

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Rejime yakın güçlerin buraya gelip gelmediğine ilişkin çok haber çıkıyor. Tavrımız net, DAEŞ-PKK-YPG\'ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanı. Fakat PKK-YPG\'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı. İster milis ister başka adı ne olursa olsun fark etmez. Bizim için hangi ülke olursa, güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK-YPG\'dir ona göre muamele yaparız\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: \"Nedense bu operasyon özellikle batılı ülkelerin çok dikkatini çekti. Hatta Suriye\'de koalisyon içinde bulunan ülkelerin daha da fazla dikkatini çekti. Bu operasyonun amacının ne olduğunu başından beri net söylüyoruz. Buradaki terör örgütlerine yöneliktir. DAEŞ-YPG-PKK TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK BİR OPERASYONA DÖNÜŞTÜ YPG-PKK terör örgütüne yönelik başlattığımız operasyon şimdi DAEŞ-YPG-PKK terör örgütlerine yönelik bir operasyona dönüştü. Her iki terör örgütünün işbirliği yaptığını birlikte Türk ordusuna karşı sözde mücadele etmek istediğini görüyoruz. Bu terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz. Operasyonun amacı budur. Kritik noktalar ele geçtikten sonra ve hava şartları da düzeldikten sonra ilerleme daha da hızlandı. Bu süreçte Suriye\'nin sınır, toprak bütünlüğünü sık sık dile getirdik. Katıldığımız toplantılarda da buna vurgu yaptık. Burada hiç kimsenin sınır, toprak bütünlüğü konusunda Türkiye bakımından endişesinin olmaması lazım. Bizim şu anda mücadele ettiğimiz YPG-PKK Suriye\'nin topraklarını bölmek için buralarda varlar. Kendisinden olmayan herkesi de sürgüne göndermiştir. PKK-YPG\'Yİ KORUMAK İÇİN BURAYA GELMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYİZ Rejime yakın güçlerin buraya gelip gelmediğine ilişkin çok haber çıkıyor. Tavrımız net, DAEŞ-PKK-YPG\'ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanı. Fakat PKK-YPG\'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı. İster milis ister başka adı ne olursa olsun fark etmez. Bizim için hangi ülke olursa, güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK-YPG\'dir ona göre muamele yaparız.\"

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