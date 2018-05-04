(Görüntülü Haber) Diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Törende konuşan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğrencileri tebrik ederek, beyaz önlüğün dürüstlüğü simgelediğine dikkat çekti. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencileri için \'beyaz önlük giyme töreni\' düzenledi. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu\'nda gerçekleşen törene İstanbul Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Dr. Ayten Yıldırım, İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İYYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk İşeri, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. \"BU MESLEK SEVİLMEDEN YAPILAMAZ\" Törende kısa bir konuşma yapan İstanbul Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Dr. Ayten Yıldırım, öğrencilere meslek hayatlarında birbirlerine sahip çıkmalarını tembihledi. Dr. Yıldırım, \"Öğrenciliği 40 yıl önce bitmiş biri olarak size öğrencilik hakkında bazı tüyolar veremem ama söyleyeceğim bir şey var; bu meslek sevilmeden yapılacak bir meslek değil. İyi şeyler yapıp, bir arada durmanız önemlidir\" ifadelerini kullandı. \"HEKİMİN ÜNİFORMASININ RENGİ \'BEYAZ\' DÜRÜSTLÜĞÜ SİMGELER\" Törenin açılış konuşmasını yapan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da, \"Bugün çok anlamlı bir gün. Beyaz önlük birçok değeri simgeliyor.Her şeyden önce bir sorumluluğu tescillemiş olacaklar. Bizim gözümüzde üniformadır. Hekimin üniformasının rengi beyaz, dürüstlüğün simgesidir. O dürüstlüğün içerisinde özveriyi, fedakarlığı, empatiyi, sabrı ve çalışkanlığı taşıyor. O beyaz önlük yaşamınız boyunca üzerinizde olacak. Sizleri tebrik ediyorum, yolunuz her zaman açık ve başınız dik olsun. Size uzun ömürlü, bereketli bir yaşam diliyorum\" dedi. PROF. DR. İŞERİ ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU İYYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk İşeri ise, 2017 yılında ilk mezunları verdiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. İşeri, \"İlk başladığımız günden itibaren daima kaliteli eğitime önem verdik, çok hassasiyet gösterdik. Hedefimiz, iyi bir sağlık eğitim veren, öğrenciler ve hekimler yetiştiren fakülte olmaktı. Uzun uğraşlardan sonra çabaladınız, çalıştınız ve bu noktaya geldiniz. Bugün hekimliğe ilk adımınızı bu törenle atacaksınız. Size bir hekim olarak bu mesleğe başladıktan sonra, hayatınızın sonuna kadar çalışarak, kendinizi geliştirerek, dürüst ve şefkatli hekim olarak özellikle meslektaşlarınıza sahip çıkarak bu yolda ilerlemenizi tavsiye ediyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.