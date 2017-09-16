(Görüntülü Haber) Dijital sanatla doğanın buluştuğu eserler Plugin'de ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- Contemporary Istanbul (CI), teknoloji ile sanatı birleştiren yeni medya dalını bu yıl beşinci kez ziyaretçileriyle buluşturuyor. Alanın güncel eserlerinin sergilendiği, Ceren ve Irmak Arkman’ın üçüncü kez küratörlüğünü üstlendiği Plugin\'in bu yıl ki teması ise doğa. Yeni medya sanatının dikkat çeken eserlerinin sergilendiği Plugin\'de bu yıl, \"Nature Nova\" başlıklı sergi sanatseverlerle buluşuyor. Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda gerçekleşen sergi, yeni medya sanatının, bugünü ve geleceğine dair soruları ve cevapları ortaya koymayı hedefliyor. Toplamda 12 eserin bulunduğu sergide, video ve çeşitli alt yapılara sahip bilgisayar programları ile yapılan işler yer alıyor. Sergide eserleri olan sanatçılar arasında ise; Felix Luque, Memo Akten, Onformative, Ryoichi Kurokawa, Semiconductor, Joanie Lemercier, Lia, Field, Sougwen Chung, İdil İlkin ve Nov Sad bulunuyor. YENİ MEDYA SANATÇILARI DOĞAYI, SON TEKNOLOJİLERLE ANLATIYOR Bu yıl Plugin\'in üçüncü kez küratörlüğünü üstlenen Ceren ve Irmak Arkman kardeşler serginin içeriği ve yeni medya alanı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Yeni medya alanının zenginliğini ve genişliğini sanatseverlere göstermeyi hedeflediklerini belirten ikili, bu sergide ise çağlar boyunca her sanat dalının tasvir etmeye çalıştığı doğanın, yeni medya sanatçıları tarafından yeni teknolojilerle nasıl anlatıldığını göstermeyi amaçlıyor. Uzun süredir dijital sanat ve yeni medya konularında çalıştıklarını söyleyen Ceren Arkman yeni medya sanatına ve sergiye dair görüşlerini şöyle ifade etti: \"Yeni medya sanatı giderek artan bir ilgi görüyor. Teknoloji şu anda hayatımızın bir parçası. Her gün internetle, telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla sürekli etkileşim halindeyiz. O yüzde yeni medya, insanların çok kolay beğenebileceği ve yakınlık kurabileceği bir sanat dalı. Bu durum aslında bu alanın potansiyelini son derece artırıyor. Daha önce sanatla hiç ilgisi olmayan kesimleri sanatsever yapabilecek, sanatla bağ kurdurabilecek bir alan. Onun için bizim gözümüzde ciddi bir potansiyele sahip. Yeni medya alanını, sanatı gerçek anlamda demokratikleştirebilecek ve sadece belli bir kesimin ilgilendiği bir alan olmaktan çıkarabilecek bir sanat dalı olarak düşünüyoruz. \"TİŞÖRT FİYATINA SANAT ESERİ SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ\" İnsanların aklında sadece maddi durumu iyi olan insanların koleksiyoner olabileceğine dair fikirler var, yeni medya bunu da değiştirebilecek bir özelliğe sahip. Çünkü bu işler geleneksel sanat dallarındaki eserlere göre çok daha ucuz. Dünya çapındaki sanatçıların işlerini bile çok ucuza almak mümkün. \'Ucuz olsa da bir sanat eserine ayıracak bütçem yok\' diyenler için de artık bu işlerin 100-200 edisyonlu versiyonları bulunuyor. Bunun için çeşitli platformlar var. Mesela buraya iki sanatçıyı getirmemize yardımcı olan bir platform var. Orada 200 edisyonlu dünya çapında bir sanatçının işini bir tişört parasına almak mümkün. Onun için bu konuya ayıracak bütçem yok diyen insanlar bile yavaş yavaş koleksiyoner olma yoluna girebilirler. Hayatlarının içine sanatı çekebilirler.\"