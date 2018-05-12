(Görüntülü Haber) Developer Summit bu yıl Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA)- Yazılım sektörü hakkında tüm gelişme, yenilik ve değişimlerin ele alındığı Developer Summit\'in İstanbul ayağına bu yıl Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Gönüllü bir topluluk olan Devnot tarafından bu sene ikincisi düzenlenen zirve İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç farklı ilde gerçekleşiyor. İzmir ve Ankara\'da geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinliğin İstanbul ayağı ise Nişantaşı Üniversitesi\'nin Maslak 1453 NeoTech Kampüsünde gerçekleşti. Çoğunlukla yazılım sektöründe çalışanların katıldığı zirvede öğrenci ve akademisyenler de yer aldı. 23 sunumun yapıldığı Developer Summit\'te 25 konuşmacı; cloud teknolojileri, IoT, yapay zeka, machinelearning, devops, yazılım kalitesi ve yazılım testi gibi konulardaki son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. ETKİNLİKLERİN TAMAMI ÜCRETSİZ Devnot olarak 12 senedir yazılım sektöründeki yazılım geliştiricilere öğrencilere ve akademisyenlere destek olabilecek etkinlikler yaptıklarını söyleyen Devnot Yöneticisi Uğur Umutluoğlu bu etkinlikleri ücretsiz yaptıklarını belirtti. Developer Summit etkinliğini 2 yıldır düzenlediklerini ifade eden Umutluoğlu, \"İstanbul, İzmir ve Ankara\'da yapıyoruz. Ankara ve İzmir ayaklarını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. İstanbul etkinliğimizi de Nişantaşı Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde düzenliyoruz. 3 farklı salonda gerçekleşen sunumlarda ağırlıklı olarak yazılım mimarileri, yazılım geliştirme, bulut tabanlı geliştirme, bulut programlama gibi konulara değinilecek. Bunun yanı sıra son zamanlarda oldukça revaçta olan ve giderek yaygınlaşan yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konularda da sunumlar olacak. Bu anlamda sektördeki insanların ihtiyacı olabilecek, onların ufuklarını açabilecek tarzda bir etkinliğe imza atmak istiyoruz\" diye konuştu. \"DÜNYA ORTALAMASINA YAKIN BİR HIZLA İLERLİYORUZ\" Sektörün Amerika\'daki Silikon Vadisi\'nin öncülüğünde ilerlediğini İngiltere, İrlanda, İsrail, Almanya, Çin, Japonya gibi ülkelerinde bu konuda hızla yol aldığını söyleyen Umutluoğlu, \"Yapay zeka ve makine öğrenmesi konusuna biz de ülke olarak hızlı bir giriş yaptık. Bu konuda Türkiye genelinde çok fazla etkinlik yapılıyor. İstanbul\'da neredeyse her hafta bir, iki etkinlik görebiliyoruz. Bu konuda dünya ortalamasına yakın gittiğimizi söylemek mümkün\" dedi. \"GENETİK PROGRAMCILIĞI GELECEĞİN MESLEKLERİ ARASINDA YER ALABİLİR\" Bugünün teknolojisinin geleceğin mesleklerini de farklılaştırabileceğini dile getiren Umutluoğlu, \" Robotlar, akıllı cihazlar, internete bağlı bulut üzerinden birbiriyle konuşan cihazların tamamı artık hayatımıza girdi. Bunun dışında yakın gelecekte Chatbot uygulamalarının konuşarak, insanlarla iletişim kurarak, çağrı merkezlerinde, üretim bantlarında kullanılmasını yakın gelecekte görebiliriz. Bunun dışında insan genetiğinin planlanması alanında da ciddi anlamda bir iş sahasının oluşabileceğini düşünüyorum. Bu sayede insanların hastalıklarını, bazı genetik bozukluklarını düzeltmek için genlerde yazılımsal olarak değişiklikler yapılabilir. Belki 5 sene sonra kariyer sitelerinde genetik programcısı tarzında ilanlar göreceğiz\" diyerek sözlerini noktaladı.