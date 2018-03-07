(Görüntülü Haber) Destici: Mehmetçiğimizin morali çok yüksek

Destici: Mehmetçiğimizin morali çok yüksek Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçen hafta Hatay\'ı ziyaret ettiklerini belirterek, \"Mehmetçiğimizin morali çok yüksek. Bölge halkıyla inanılmaz bir dayanışma ve destek var. Başarı bundan sonra kaçınılmaz bir şekilde devam ediyor\" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Destici, \"Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü\'nü tebrik ediyorum. Ülkemiz ve dünyada kadına şiddetin olmadığı, kadın ölümlerinin yaşanmadığı, küçük yaştan başlayarak kız çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüzün, cinsel istismarın olmadığı günleri hep birlikte yaşarız diye ümit ediyorum. BBP olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar hep projeler ürettik. Bunların başında da eğitimin geldiğini ifade ettik. Bu suçu işleyenler için idam cezası getirilmesi gerektiğini, her dem vurguladık\" dedi. Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin ise, Türkiye\'nin içeride ve dışarıda teröre karşı mücadelesinin hızla devam ettiğini belirtti. Destici, \"Biz de geçtiğimiz hafta Hatay, Kırıkhan, Hassa, Akbez bölgelerinde sınıra kadar giderek, incelemelerde bulunduk. Hem Kilis’te, hem Hatay’da gördüğümüz hadise şudur: Mehmetçiğimizin morali çok yüksek. Bölge halkıyla inanılmaz bir dayanışma ve destek var. Başarı bundan sonra kaçınılmaz bir şekilde devam ediyor\" diye konuştu. \'MÜCADELEDE ÖSO DA HAYATİ BİR ÖNEME SAHİPTİR\' Zeytin Dalı Harekatı\'nda Özgür Suriye Ordusu\'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte mücadele ettiğini ifade eden Destici, şunları söyledi: \"Neredeyse her gün şehit veriyorlar. Hastaneleri ziyaret ettiğimizde çok sayıda ÖSO’nun hastanelerde tedavi olduğunu görüyoruz. Kötü propagandalara asla itibar edilmemesi gerekildiğini buradan bir kere daha vurguluyorum. Çünkü Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere, TSK\'nın sınır ötesi harekatları açısından hayati bir durumdur. Yani Suriyeli mültecilerle bizim vatandaşlarımızın bölgede kardeşçe yaşaması elzemdir. TSK\'nın orada PKK, YPG terör örgütüne karşı verdiği mücadelede ÖSO da hayati bir öneme sahiptir. Bunu gözden çıkarmamamız lazım. Hala içeride bu operasyona karşı konuşanlar var. HDP’yi biliyoruz, PKK’nın siyasi örgütü. Bunu sözde milletvekili çıkıp, \'TSK katliam yaptı\' iftirasını yapmaktan geri durmuyor. Bizim beklentimiz şudur; bunlarla ilgili hukuki işlemlerinin derhal başlatılmasıdır. TSK\'nın kahraman gazi Türk ordusunu katliam yaptığını söyleyecek kadar alçaklaşan, hainleşen birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde oturamaz. Buna müsaade edilmemesi lazım. Bu devletten aldığı maaşla geçinemez. Bunlarla ilgili yasal işlemlerin yapılması ve hak ettikleri cezayla karşılaşmasını bu millet bekliyor. Bunun adı düşünce özgürlüğü olamaz. Kendi devletinin ve birliğinin yanında durmayan, ordusunun yanında durmayan bu devletin milletvekili de vatandaşı da olamaz. Olsa olsa hain olur, hainlerinde akıbeti bellidir\" Destici, basın toplantısı sonrasında genel merkez binasının önünde bulunan Türk Kızılayı aracında kan bağışında bulundu. Görüntü Dökümü - Destici açıklama - Destici\'nin kan bağışında bulunması - Detaylar Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)