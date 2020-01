(Görüntülü Haber) Destici: İsrail’e, ABD'ye ve emperyalist güçlere yaptırım uygulanmalı

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail\'e, Amerika Birleşik Devletleri\'ne ve küresel güçlere yaptırım uygulayacak kararlar alınması gerektiğini söyledi. BBP Lideri Mustafa Destici, haftalık basın toplantısında ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. Suriye\'deki gelişmelerin ikinci plana atılmaması gerektiğini vurgulayan Destici, \"Türkiye için şu anda en yakın ve en ciddi tehdit Suriye\'nin kuzeyinde yaşananlardır. Suriye\'deki gelişmeleri asla ve kat\'a ikinci plana atamayız. Gündemimizin 2\'nci maddesi olamaz. Her zaman gündemin 1\'inci maddesi olarak, çözülene kadar kalmalıdır. Suriye\'de etnik temelli ya da mezhebi temelli dozajı düşük olsa da en alt seviyede dahi, bir siyasi çözümü ya da bölünmeyi asla ve kat\'a Türkiye kabul edemez. Bunu kabul etmek demek, yarın Türkiye\'nin başına daha büyük belaların açılacağı anlamına gelir. Türkiye için beka sorunudur. Yani Suriye\'de etnik temelli ve mezhebi temelli bir siyasi çözümü asla ve kat\'a kabul edemeyiz\" dedi. \'AFRİN\'İN KONTROLÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE VERİLMELİDİR\' Destici, Suriye\'de iç barış sağlanana kadar Afrin\'in kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: \"Suriye\'nin kuzeyi başta olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenmeden, PKK, PYD, YPG, DAEŞ, El Kaide hepsini topunu birden kastediyorum, bunlar oradan temizlenmeden yine bir siyasi çözüm asla ve kat\'a kabul edilemez. PYD\'nin ya da YPG\'nin uzantılarının çözüm masasında ya da bu görüşmelerde olması yine asla kabul edilemez. Devletimiz kararlı tutumunu ve duruşunu devam ettiriyor. Bu süre içerisinde çözüm kesinleşene kadar, orada iç barış tamamen sağlanana kadar da Afrin\'in kontrolü de Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmedir. Bu süreç içerisindeki Türkiye bu şekilde kendisini garanti altına almış ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinde de öncülük yapmış olacaktır. Şu anda beklentimiz odur ki Türkiye en kısa süre içerisinde bu talepler yerine getirilmediği zaman bir Afrin operasyonu yapacaktır ve kendi göbeğini kendi kesip, Afrin başta olmak üzere Suriye\'nin kuzeyinde bu PYD, YPG, PKK unsurlarını temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Çünkü bugün temizlemezse yarın daha büyük belalarla karşı karşıya kalırız.\" İstanbul\'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi\'ni de değerlendiren Mustafa Destici, şöyle konuştu: \"İslam dünyasının değil, bütün dünyanın gözü de şu anda bu toplantıda ve Türkiye bu toplantıya ev sahipliği yapıyor. İnşallah bizim de tabii ki beklentimizi karşılayacak, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam âlemindeki Müslümanların beklentisini karşılayacak kararların alınması ve bir sonuç bildirgesi yayımlanması ve bu sonuç bildirgesinde de sadece kararlar değil, eğer atılan bu yanlış adımlardan vazgeçilmezse, yaptırımların da belirlenmesini bekliyoruz.\" \'TRUMP\'A HADDİNİ BİLDİRECEK BİR KARAR ALINMALI\' \"Terörist İsrail devleti, Kudüs\'ü kendisine başkent ilan etmiştir; bu pervazsız bu hadsizliği göstermiştir\" diyen Destici, şunları söyledi: \"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da kararı tanımış hem de bu kararı tanımayı uygulamayla da göstermek adına Amerika Birleşik Devletleri\'nin Tel Aviv\'de bulunan İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacağını ilan etmiştir. Tabii bunu yaparken hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda bütün uluslararası hukuku da çiğnemişlerdir. Altlarında kendi imzalarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını yok saymışlardır. Amerika Birleşik Devletleri kendisinin üye olduğu, Güvenlik Konseyinin kararlarını yok saymıştır. Bütün İslam dünyasını dikkate almamışlardır. Dikkate almış olsalardı böyle bir karar alabilirler miydi? Buna cesaret edebilirler miydi? İşte bugün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı hem uluslararası hukuku hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını yok sayıp, İslam dünyasını dikkate almayan, 2 milyara yakın İslam dünyasını yok sayan, bu iki hadsiz devlete de terörist İsrail devletine de ve sırf onların desteğiyle seçildiği için, Yahudi lobilerinin ve siyonist çevrelere diyet borcu ödeyen Trump\'a da bugün haddini bildirecek bir karar alınmalı ve bir sonuç bildirgesi açıklanmalıdır.\" \'SİZİN ALDIĞINIZ KARAR YOK HÜKMÜNDE\' BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD\'nin Kudüs\'le ilgili kararının yok hükmünde olduğunun vurgulanması gerektiğini belirterek, şöyle dedi: \"Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tanınması ve bütün dünyada bunun tanınması adına da her türlü girişim kararı da yine burada alınmalıdır. Kudüs\'le ilgili hem İsrail\'e hem Amerika Birleşik Devletleri\'ne ve bütün dünyaya da şu mesaj verilmelidir: Sizin aldığınız bu karar yok hükmündedir ve tanınmayacaktır. Bunun yok olması adına da her türlü girişimi İslam dünyasının, İslam âleminin korkusuzca ve cesur bir şekilde atacağı da buradan ilan edilmelidir. İsrail\'in çevresi, bütün sınırları İslam ülkeleriyle ve Müslümanlarla çevrilidir. İsrail\'in geleceği Müslümanların elindedir. Bugün arkasına Amerika Birleşik Devletleri ya da emperyalist küresel güçleri alarak böyle kabadayılık yapıyor olabilir ama yarın sonunun geçmişle aynı olacağını da bilmesi gerekir. Yeryüzünde Allah\'ın bir kanunu vardır. Dolayısıyla bugüne kadar yeryüzünde bozgunculuk yapanlar hangi bela ile hangi sonuçla karşılaşmışlarsa hiç şüphemiz yoktur ki bu siyonist terörist İsrail de o sonuçla inşallah en kısa zamanda karşılaşacaktır.\" \'BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ KAVGALAR UTANÇ VERİCİ\' Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen bütçe görüşmelerinde yaşanan kavgalara da tepki gösteren Destici, \"Bütçe görüşmelerindeki kavgalar utanç verici. Türkiye bu tür görüntüleri hak etmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde millet adına bulunanların millete bu görüntüleri yaşatmaya hakkı yok. Ülkemizi dışarıda rezil etmeye hakkı yok. Bu görüntüleri sadece biz seyretmiyoruz. Bu görüntüler dünyanın her yerinde yayınlanıyor. Biz nasıl izliyoruz, Filipinler meclisi karıştı; işte bizim buradaki kavgalar da dünya televizyonlarında yayınlanıyor. Biz bu görüntülerden rahatsız oluyor ve bu görüntülerin müsebbiplerini kınıyoruz. Tekrarını istemediğimizi buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz\" diye konuştu.