(Görüntülü Haber) Derik Devlet Hastanesi'nde Endoskopi Ünitesi açıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesi Devlet Hastanesi\'nde Endoskopi Ünitesi açılırken, genel cerrahi uzmanı Dr. Hüseyin Yönder, açılan ünite ile çevre il ve ilçelere gereksinim olmaksızın kıl dönmesi, basur, fistül, makat çatlağı gibi hastalıkların da tedavisini rahatlıkla yapabildiklerini söyledi. Derik ilçesindeki 35 yataklı Devlet Hastanesi\'nde kurulduğu 2004 yılından beri ilk kez Endoskopi Ünitesi açıldı. 61 bin nüfusu bulunan ve bugüne kadar Endoskopi Ünitesi olmamasından dolayı başka illere sevk edilen hastalar artık bu hastaneden hizmet almaya başladı. Endoskopi cihazı ile artık hastaların yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, kalın bağırsak gibi organlarında oluşan ülser, gastrit, hemoroid ve kanser gibi hastalıklar erken teşhis edilirken, ünitenin 3 aydır yaklaşık 100 hastaya hizmet verdiği belirtildi. Hastanenin genel cerrahi uzmanı Dr. Hüseyin Yönder, 3 aydır faaliyete soktukları endoskopi cihazı ile tüm mide ve kalın barsak hastalıklarının tanısı ve taramasının rahatlıkla yapabildiklerini, eskiden olduğu gibi olası ve ani gelişen durumlar karşısında müdahale edebildiklerini söyledi. Cihaz ile birlikte artık çevre il ve ilçelere gereksinim olmaksızın hastaların kıl dönmesi, basur, fistül, makat çatlağı gibi hastalıklarında tedavisini yapabildiklerini söyledi. 3 aydır lazer cihazı ile ameliyatsız bir şekilde bu hastalıkları tedavi ettiklerini söyleyen Dr. Yönder, \"Hayat konforunu bozmadan, hastalarımızı tedavi ediyoruz. Tedaviden sonra aynı gün veya ertesi gün işlerine dönebilmekte hastalarımız. Bu yönüyle de Derik Devlet Hastanesi\'nde hem endoskopi anlamında, hem lazerle ameliyat çalışmalarımızla birçok ilke çok şükür imzamızı atmış olduk\" dedi.