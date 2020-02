(Görüntülü Haber) Değişen virüsler, hastalıkları da artırıyor

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE genelinde hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi, hastalıklara yol açan virüsleri de etkiledi. Her yıl değişim gösteren ve sıcak havalar nedeniyle direnci artan virüsler nedeniyle hastalık süreleri de uzadı. Mevsimsel şartlar, hastalıklara neden olan virüsleri de etkiledi. Geçen kışa oranla bu kış viral enfeksiyon başta olmak üzere bir çok hastalık türünde artış yaşandı. Hastalıklardan en çok etkilenen kesim ise çocuklar oldu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi doktoru Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, viral enfeksiyonlara neden olan virüslerin her yıl değişim gösterdiğini ve çocukların bağışıklık sisteminin her yeni virüse anında cevap veremediğini söyledi. \'VİRÜSLER SUÇ DEĞİŞTİRİYOR\' Yaşanan kuraklık ve antibiyotik kullanımının artmasıyla beraber virüslerin daha dirençli olduğunu ifade eden Abbasoğlu, hastalıkların geçen yıla oranla arttığına dikkat çekti. Çocuklarda rastlanan viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaması gerektiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Abbasoğlu, \"Bizim, çocuklarda en çok rastladığımız viral enfeksiyonlar. Antibiyotik kullanımı da bu enfeksiyonun direncini arttırıyor. Bu sene enfeksiyon oranlarında yükselme var. Bununla ilgili olarak her yıl viral enfeksiyonlara neden olan aşılı virüslerin suç değiştirdiği düşünülmekte. Yani çocuklar geçen yılki virüslerle karşılaştığında, buna karşı üniteleri cevap veriyor, yanıt oluşturuyor, ama bu sene o virüsün başka bir özelliği eklendiğinde, eski bağışıklık sistemi gerileyip, yeni bir bağışıklık sistemi geliştirmeye çalışıyor. Bu nedenle her sene yenilenen virüslere karşı bağışıklık sistemi yeterli olmayınca enfeksiyon oranlarında yükselme görünüyor\" dedi. \'KAR YOKSA, MİKROP VAR\' Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle virüslerin dirençlerinin arttığını ifade eden Doç. Dr. Abbasoğlu, bu yıl yaşanan kuraklık ve sıcak hava nedeniyle hastalıkların arttığına dikkat çekti. Abbasoğlu, \"Halk arasında kar düşünce mikroplar kırılır diye bir söz vardır. Aslında bu bilimsel bir temele de dayanmakta. Çünkü hava soğukluğu arttıkça daha düşük derecelerde, mikroplarında yaşama oranı azalmakta. Böyle çok hava ısısı düşmediğinde ve kar yağışı görülmediğinde bu mikropların da yaşaya bilirliği artmakta ve çocuklarda daha çok enfeksiyon gözükmekte\" diye konuştu. \'SAĞLIKLI BESLENME, DÜZGÜN KIYAFET HASTALIKTAN KORUYOR\' Çocukların hastalıklardan korunması için sağlıklı beslenme ve hava sıcaklığına göre kıyafet seçimi yapılmasını hatırlatan Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, şunları söyledi: \"Hastalıklardan korunmak adına ise aileler çocuklarını sıkı sıkı giydirmeye konusunda çok inatçı. Aslında ne çok fazla, ne de çok ince giydirmemek gerekir. Özellikle mevsim geçişlerinde, işte bu hava değişiminin de bunun üzerinde çok etkisi oldu. Havlar gündüz saatlerinde bahar gibi sıcak oluyor, gece ve sabah erken saatlerde ise sıcaklık çok düşük oluyor. Buna bağlı olarak da çocuğu çok ince ya da çok kalın giydirip aldandığımızda, çocuğunda enfeksiyona karşı yanıtını etkiliyor. Bu nedenle kılık kıyafet konusunda gerekirse gün içerisinde hava iyiyse yanında mutlaka kalın bir hırka, kalın bir montunu bulundurması gerekir. Ya da çocukların kazağının içine ince bir tişört giydirilmesi ısıya göre hareket etme konusunda uygun olabilir. Beslenme en önemli destek. Dışarıdan vitamin desteği yerine daha çok taze meyve, sebze tüketilmesi muhakkak dirençlerini güçlendirecektir çocukların. Çok kalabalık alanlardan uzak durmak. İster istemez bu virüslerin hepsi havda asılı duruyor ve kalabalık sosyal ortamlarda, AVM\'ler ve otobüsler gibi enfeksiyon oranlarını arttırıyor. Özellikle hastalığın yaygın olduğu çok soğuk havalarda, çok kalabalık ortamlardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve düzgün giyinmekle en güzel direnci oluşturabilecek çocuklar.\"