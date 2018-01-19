(Görüntülü Haber) Davullu zurnalı karne dağıtımı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Mithatpaşa İlkokulu\'nda öğrenciler karnelerini aldıktan sonra müzisyen babalarının çaldığı şarkılarla öğretmenleriyle birlikte göbek atarak karne sevinci yaşadı. Edirne’de, eğitim- öğretim yılı ilk döneminin sona ermesinin ardından 56 bin 90 öğrenci karne heyecanı yaşarken, en ilginç karne sevinci ise Yeniimaret Mahallesi\'ndeki Mithatpaşa İlkokulu\'nda yaşandı. Bir çoğunun babası müzisyen olan okulda öğretmenler karneleri çok amaçlı salonda dağıtırken, öğrenciler karnelerini aldıktan sonra babalarının çaldığı roman müziklerinde göbek atarak karne sevincini yaşadı. Karnelerini aldıkları için çok mutlu olduklarını anlatan öğrenciler, tatilde dinleyip yeni döneme hazır geleceklerini söyledi. Müzisyen babalar ise çocuklarının sevincine ortak olup birlikte eğlendi. VALİ, KARNE DAĞITTI Edirne Valisi Günay Özdemir ise Uzunkaldırım Caddesi\'nde Kadripaşa İlkokulu\'ndaki karne dağıtımına katıldı. Öğrencilerle sohbet ederek karnelerini veren Vali Günay, \"Milli Eğitim olarak bütün okullarımızda normal öğretime geçtik. Bu sene bu okulumuz biraz sıkıntılı bir şekilde bitirdik ama geciktik. Bütün okullarımızda eğitim sabah 09.00\'a başlıyor, 15.00\'da bitiyor. Çocuklarımızın hepsi şu an memnun. 56 bin öğrencimiz karne alarak tatile girdi. Okullarımızın huzuru güveni anlamında hiç bir sıkıntı yaşamadık. Başarılı bir dönem geçirdik, Edirne halkına, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Edirne eğitim konusunda çok duyarlı, bu anlamda kentimiz Türkiye\'de sosyal, kültürel ve sportif anlamda önemli başarılar iller arasında\" şeklinde konuştu. Vali Özdemir, Kadripaşa İlkokulu\'nda birinci sınıfta okuyan üçüzler Eren, Aras ve Umut\'a da karnelerini vererek onlarla sohbet etti.