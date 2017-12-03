(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz (2)

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/AĞRI, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Ağrı\'da halka hitap etti. Kongre salonu önünde kendisini bekleyen Ağrılılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik çağrısı yaparak, \"Bizde Türkçülük, Kürtçülük, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece tek millet, tek vatan var. Vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Tendürek, Cudi, Gabar, Bestler Dereler\'e teröristleri gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz\" dedi. İnşaatı yeni tamamlanan spor salonunun önünde toplananları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı\'ya müjdeyle geldiğini söyledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi\'ne tıp fakültesinin de kurulacağını açıklayan Erdoğan, hastanenin de mart ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Tıp fakültesini, iş adamı İbrahim Çeçen\'in yaptıracağını belirten Erdoğan, \"İnşallah, tıp fakültesiyle beraber İbrahim Çeçen Üniversitesi\'ne ayrı bir zenginlik katmış olacak. Hastanenin de en geç mart ayında hizmete girmesiyle Ağrı\'nın dertli insanları, dermanını bu hastanede bulacak. Tıp fakültesi öğrencileri de eğitimlerini burada alacaklar\" diye konuştu. Ağrılılara 2019 yılının Mart ayında yapılacak seçimlerde belediyeyi istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: \"İşte bakınız; bu kadar zaman geldi, geçti. Belediyeyi kime verdiğiniz belli. Belediyeyi şurada 3.5 yıldır alanlar, Allah aşkına soruyorum; şu Ağrı\'ya ne hizmet verdi? Her taraf, arka sokaklar, hizmet gördü mü? Seçtiğiniz belediye başkanı, nerede? Emaneti kime veriyorsanız hesabı da ondan sormalısınız. Emaneti verdiğiniz kişi, ortada yok ki. Bırakmış birisine, çekmiş, gitmiş. Mecburen belediyeyi kayyuma teslim ettik. Valimiz, kayyum olarak hizmeti sürdürüyor. İnşallah, kalan 16 ayda da bu hizmete başarılı bir şekilde devam edecek. Daha güzel günler olacak. Sizden ricam, 2019\'un Mart\'ına iyi hazırlanmalıyız. Yetmez, 2019 Kasım reformu var. Bu reformu siyasi reform olarak beraber yapacağız. Buna var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?\" Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Sizden bir şey istiyorum. Biz, tek millet olacağız. Bizde Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece tek millet var. Tek bayrak var. Öyle paçavralar, maçavralar önümüze gelmesin. Tek vatan dedik; ama vatanımızı bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalışanlara da fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Tendürek, Cudi, Gabar, Bestler Dereler\'de bütün teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz. Benim halkımın, vatandaşımın huzurunu refahını bozanlar, şunu bilsinler ki karşılarında bizi bulacaklar. Şehitlerimiz, olabilir. Gazilerimiz olabilir. Onlar bu vatan için şehit oldular, gazi oldular ve şehadete yürüdüler. Allah, onlardan razı olsun. Şimdi de diyorum ki bu birliğimizi koruyalım. Birbirimizi Kürt, Türk olduğu için değil; Allah için seveceğiz, Yaradan\'dan ötürü seveceğiz. Bunu böyle yaparsak işi kurtarırız.\"