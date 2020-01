(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil, Sincar gibi bu bölgelerde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız (2)

\"KARA NOKTASINDAKİ KAPILARLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Kara noktasındaki kapılarla ilgili görüşmeler karşılıklı devam ediyor her şey mutabakat içerisinde yürüyecektir. Merkezi yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır\" dedi. \"RAK GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ İLE DEAŞ\'A KARŞI ZAFER KAZANMAYI BAŞARDIK\" Irak Başbakanı Haydar İbadi, \"İki kardeş ülke arasında ilişkilerimizi geliştirmek üzere kardeş ve komşu Türkiye\'ye gelmiş bulunmaktayız. Maalesef istikrarsızlıktan yoksun sıkıntıların yaşandığı bu coğrafyanın bir parçasıyız. Artık şu an bu sıkıntıların aşılması için gerekli zaman gelmiştir diye düşünüyoruz. Terörle mücadele konusunda işbirliğini önemsiyoruz. DEAŞ çok sayıda vatandaşımızın canına kast ettiği gibi alt yapımızı da yıkmış durumda. Irak güvenlik güçlerimiz ile DEAŞ\'a karşı zafer kazanmayı başardık. Bu zaferimizin sonunda da Irak\'ta bir hukuk devletinin, yönetimin gerektirdiği şekilde de ağırlığımız ortaya koyduk. Irak toprakları içerisinde Irak anayasasına göre yasaların dışında silah sahibi olan her gruba karşı yasal mücadele verilir\" ifadelerini kullandı. \"BAZILARI BU REFERANDUMDA TOPRAĞIMIZI PARÇALAMAK VE SINIRLARIMIZI YENİDEN BELİRLEMEK İSTEDİ\" İbadi, \"Iraklı kardeşlerimiz büyük bir cesaretle ve özgüvenle savaştılar. Tabi gençlerimiz içerisinde şu an anayasal anlamda da güvenlik statüsüne sahip savaşan Haşdi Şabi içerisinde savaşan evlatlarımız da oldu. Görevimiz Irak\'ın toprak bütünlüğünü sağlamak. Sadece Irak değil, bütün bölgeyi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadele etmektir. Maalesef Irak toplumunun diğer bileşenlerinin görüşleri dikkate alınmaksızın, saygı doyulmaksızın bir referandum girişiminde bulunuldu ve buna karşı da mücadelemizi yürüttük. Maalesef bazıları bu referandumda toprağımızı parçalamak ve sınırlarımızı yeniden belirlemek istedi. Bizler ırkı, mezhebi, dini ne olursa olsun Irak Merkezi Federal Yönetimi olarak tüm Irak vatandaşlarını korumakla mükellefiz. Şu anki Irak güvenlik güçleri eskiden Saddam dönemindeki gibi güçlere benzememekte, onlara baskı uygulamamakta, onlara güvenlik tahsis etmektedir. Biz Irak güvenlik güçlerine çok net olarak talimatlarımız verdik; hiçbir şekilde vatandaşlara karşı silah kullanmayacaksınız kan akıtılmaması için azami hassasiyet göstereceksiniz\" diye konuştu. \"HİÇBİR ÜLKENİN İÇİŞLERİNE DE ŞAHSİ ÇIKARLAR BAĞLAMINDA MÜDAHALE EDİLMESİNİ DE KABUL ETMİYORUZ\" İbadi, \"Irak güçleri bütün Irak toprakları üzerinde yasaları teşmil edecek düzeni sağladılar. Tüm bölgede istikrarın sağlanması için önümüzde büyük bir sorumluluk var. Bir projemiz var. Bu proje bölgede istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınma adımlarının atılması. Tabi ortak çıkarlar bağlamında ikili ilişkilerin devam etmesini önemsiyoruz. Hiçbir ülkenin içişlerine de şahsi çıkarlar bağlamında müdahale edilmesini de kabul etmiyoruz. Yine bizden umut bekleyen gençlerimize umut kaynağı olmalıyız. Bölgemizde toplumumuzun yüzde 60\'ını oluşturan bu gençlere iş olanakları sunarak gençlerimizi kazanmalıyız\" açıklamasında bulundu. \"O TERÖRİSTLER MAALESEF BİZİM DİNİMİZE İSLAM\'A ÇOK BÜYÜK ZARARLAR VERMİŞTİR\" İbadi, \"Diğer bir hususta artık bu ülkenin yeniden kalkınması ve söz sahibi olabilmesi için zamanın geldiğini düşünüyorum. O teröristler maalesef bizim dinimize İslam\'a çok büyük zararlar vermişlerdir. Biz işbirliğiyle gerekli şeyleri yapacağız. Üzerimize düşenleri yapacağız\" dedi.