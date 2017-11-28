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Politika

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan yanlışları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir (2)

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu

28 Kasım 2017 15:38

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kendisine ya iddialarını ispat etmesi ya da özür dilemesi çağrısını yaptım. İddialarını ispat ederse siyaseti bırakacağımı cumhurbaşkanlığından ayrılacağımı söyledim. Biraz sonra güya belge açıklayacakmış. Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan yanlışları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir. Elinde benim yurtdışına milyonlarca dolarlık paralar gönderdiğimi söylüyor belgesi var mı? Yok. Meselenin dünürlere kadar götürülmesi zaten saçmalığın dik alası. Bu çağrılarımın beyhude bir uğraş olduğunun farkındayım. Ama müfterilere meydanı bırakmamak gerektiğini de biliyorum. Bürokrasi başta olmak üzere pek çok yerde nerede işinin altından kalkamayan nerede tembellik yapan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle işin içinden sıyrılmaya çalışıyor beyefendi böyle istiyor veya cumhurbaşkanımız böyle istiyor külliye böyle istiyor. Ömrümde hiç görmediğim insanların taltifi konusunda her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı? Yok. Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem bir irade beyan edeceksem kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok bunu bizzat kendim yaparım\" diye konuştu.

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