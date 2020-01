(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artı iki istihdam sağlayacak olursak ülkemizin büyüme oranı daha da genişler (12)

Hakime TORUN / ANKARA, (DHA) - \"İSTİHDAM Şurası\"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir istihdam çağrısında bulunarak istihdam sağlayacak işverenlere yönelik prim ve vergi desteği vereceklerini açıkladı. Erdoğan, \"Tüm girişimcilerimizden, işadamlarımızdan şahsım ve milletim adına yeni bir ricam olacak. Büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. Bu halkımın işverenlere olan muhabbetini, sevgisini de artıracaktır\" dedi. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde, \"İstihdam Şurası\" gerçekleştirildi. Şura\'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme rakamının yüzde 11,1. olarak açıklandığını hatırlatarak, \"Ülkemiz çok zor dönemlerden geçerek bugünlere ulaştı. Bunu en iyi iş camiası bilir. 2017 yılımız, kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Kötü ve karamsar senaryoların hepsi, yazanların, çizenlerin elinde kaldı. Karamsarlık değil, umut kazandı, gelecek kazandı, Türkiye kazandı. 16 Nisan halk oylaması ile Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçiş yaptı. 15 yılda Türkiye\'yi 3\'e katladık. İstikrar ve güven. İstikrar ve güvenin olduğu güçlü siyasi iradenin olduğu Türkiye bunu başardı. İhracatımız 36 milyar dolardan 4 kat artış ile 155 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene ihracatta bütün dönemlerin üzerinde bir rakama ulaşırsak şaşırmayın. Ortalık güllük gülistanlık değildi. Bu başarılara dünya ağır ekonomik ve insani krizleri yaşarken ulaştık. Ülkeler iflas bayrağını çekerken Türkiye büyümeye, parlayan yıldız olmaya devam etti. Bölgemizde var olan ve halen devam eden kaos, kriz ve iç savaşlara rağmen bu başarıyı ortaya koyduk. İçeride darbe girişimi ve çetelerle, terör işle mücadele ederken bu başarıya ulaştık. Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme rakamı yüzde 11,1. Dünyada bir rekor. Çin\'i de Hindistan\'ı da geride bırakarak, Türkiye listenin başına yerleşti. Türkiye\'ye yakışan da budur. Aynı şekilde ihracatta da rekora gidiyoruz. Yıllık bazda Aralık ayında 155,5 milyar dolarlık ihracatı yakaladık. Yıl sonu itibariyle de bütün dönemlerin rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 15 yıldır hiçbir zaman küçük hesaplar yapmadık, kısa vadeli düşünmedik. Türkiye\'ye bir bütün olarak baktık, emeği ve alın terini sosyal adaletle, bölgesel adaletle, gelir dağılımı adaletiyle birlikte ele aldık. Bu bakış açısının eseridir. Bizim gündemimizde yeni kavga alanları meydana getirmek değil, ülkemize zaman kaybettiren, enerji kaybettiren hususları süratlice çözmek var. Bizler üretimin, yatırımın önünü açmak için sizler de daha fazla üretmek için çaba gösteriyorsunuz. Bütün mesel samimiyet ve içtenlikle geleceğe sahip çıkmak. Hedefimiz karamsarlığın kökünü kazımak Türkiye\'nin enerjisini Türkiye kazandırmak. 2017\'nin başında felaket senaryoları devreye alınmıştı. 2018\'e girerken benzer oyun tekrar edilmeye çalışıyor. Şundan herkes emin olsun yarın bugünden güzel olacak. Sadece istihdamı beklenen düzeyde artırmak yetmiyor. İstihdama katılımın arttığını da dikkate alarak bir yerine iki, iki yerine üç, üç yerine dört ilave istihdam için her türlü seferberliği yapmamız gerekiyor. Gün bugündür, hükümetiniz arkanızda, Cumhurbaşkanımız arkanızda, artık söz sizin, iş sizin\" diye konuştu. \"2017\'DE 1,5 MİLYON KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM SAĞLANMASI ÜLKEMİZ İÇİN BİR REKORDUR\" İstihdam Şurası\'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Seferberlik kapsamında, 2017\'de 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması ülkemiz için bir rekordur. Ülkemiz ile ilgili kriz tellallığı yapanlara en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyümeye dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar yeter. İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz neticede devletin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. 2023 projelerimizle somutlaşan bir hedef var. Buna ulaşmanın yolu üretmekten, yenilenmekten geçiyor. Üç çeyrekteki yüzde 7,4\'lük büyüme oranı hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Yıl sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum. Bu yıl elde ettiğimiz ilave istihdam gereken çabayı ortaya koyarsak neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor\" ifadelerini kullandı. \"ARTI İKİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK OLURSAK BU ÜLKEMİZİN BÜYÜME ORANINI DAHA DA GENİŞLETECEK\" Erdoğan, \"Tüm girişimcilerimizden, işadamlarımızdan şahsım ve milletim adına yeni bir ricam olacak. İstihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak ciddi bir yanılgı olur. 1,5 milyon üyesi olan TOBB yılbaşında kendisinden bütün üyelerin artı bir istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. Bu halkımın işverenlere olan muhabbetini, sevgisini de artıracaktır. Devlet millet kaynaşmasını daha da arttıracaktır. Veren el alan elden hayırlıdır. \'Çok verdim, böyle nasıl çalışayım, çalıştırayım\' demeyin. İnanın verdiğiniz kazandığınızdır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda rahat olun\" açıklamasında bulundu. \"EK İSTİHDAMDA 4 BİN 740 LİRAYA KADAR OLAN ÜCRETLER DE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNE DAHİL EDİLDİ\" Erdoğan, yeni istihdam sağlayacaklara yönelik teşviklere ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Prime esas kazanç sistemini getiriyoruz. Bir başka ifade ile artık ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edildi. Prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da sürecek. Rakamlar yeni asgari ücrete güncellenecek, bu teşvik 2020\'ye kadar sürecek. Amacımız yatırımcılara önlerini görebilecekleri uzun vadeli planlar yapabilecekleri devletin desteğini hissedebilecekleri iklim oluşturmak.\" \"ESNAFA VERGİ DESTEĞİ: BİR AY SİZDEN, BİR AY DEVLETTEN\" Esnaflara verilecek desteğe ilişkin Erdoğan, \"15 Temmuz\'daki kahramanlık ve cesaretlerini asla unutmadığımız, unutmayacağımız esnaflarımıza müjdemiz var. Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin bir ayını verginin birini kendileri birini devlet ödeyecek. Esnaflarımıza, küçük işletmelere bir ay senden bir ay bizden diyoruz. Bu teşvik 12 ay süreyle geçerli olacak\" açıklamasında bulundu. \"İŞKUR\'UN KENDİ İŞÇİNİ KENDİN YETİŞTİR PROGRAMI SÜRECEK VE 3 AYDAN ALTI AYA ÇIKACAK\" Erdoğan, \"İşçinizi kendiniz yetiştirin sloganı ile İŞKUR\'un kendi işçini kendin yetiştir programı sürecek ve 3 aydan altı aya çıkacak. Katılanlara günlük 54 lira cep harçlığı verilecek\" dedi. \"EĞİTİM KURSLARINA KATILAN KADINLARA, 2-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI İÇİN AYLIK 400 LİRA BAKIM DESTEĞİ\" Erdoğan, \"İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği vereceğiz\" dedi. \"18-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇLERİMİZ ÇALIŞMAYA BAŞLASALAR DA PASAPORTLARINI KULLANMAYI SÜRDÜREBİLECEKLER\" Erdoğan, \"Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport sahibi gençlerimiz, kayıtlı olarak çalışmaya başladıklarında bu haklarını kaybediyorlardı. Artık 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz çalışmaya başlasalar da pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler\" dedi. \"ENGELLİLERE HİBE DESTEĞİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL 50 BİN LİRAYA YÜKSELTİYORUZ\" Erdoğan, \"Bir diğer müjde, engellilere İŞKUR tarafından 36 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Bu rakamı önümüzdeki yıl 50 bin liraya yükseltiyoruz. Teşvikle bir istihdam ilave eden işadamlarımızdan bir daha ilave edip iki istihdam sağlamalarını bekliyoruz. Daha fazla olursa niye daha fazla oldu demeyiz. Bugüne kadar önümüze çıkartılan engelleri milletimizle birlikte aştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz\" diye konuştu.