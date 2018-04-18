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Bilim / Teknoloji

(Görüntülü Haber) Çocuklara kodlamayı öğreniyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Türkiye Vodafone Vakfı ile Habitat işbirliğinde düzenlenen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında, öğrencilere kodlama eğitimi verildi

18 Nisan 2018 17:52

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, Türkiye Vodafone Vakfı ile Habitat işbirliğinde düzenlenen \'Yarını Kodlayanlar\' projesi kapsamında, öğrencilere kodlama eğitimi verildi. Hilton Otel\'de düzenlenen tanıtım toplantısına, Vodafone Türkiye CEO\'su Colman Deegan, Türkiye Vodafone Başkanı Hasan Süel ve yetkililer katıldı. Projenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan CEO Deegan, \"Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecektir. Böylece Türkiye, teknoloji iyi tüketen değil, üreten bir nesle sahip olacak. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamak bizim görevimiz. Bu yüzden \'yarını Kodlayanlar\' projesine çok önem veriyoruz. Türkiye\'nin dört bir yanında, 7-14 yaş arasında çocuklara kodlama öğretiyoruz. 2 yılda, 30 ilde 11 bini aşkın çocuğa ulaştık. Projemizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu hedefle bugün Mersin\'deyiz\" dedi. Türkiye Vodafone Başkanı Hasan Süel ise, \"Dijitalleşme ile ilgili atılacak ilk adımın eğitim olduğunu düşünüyoruz. İşte buradan yola çıkarak, biz ne kadar erken yaşta çocuklarımızın gündemine dijitalleşmeyi koyabiliriz dedik. Bu projeyle çıkageldik. Kodlama, aslında bilgisayar programcılığının modern dünyamızdaki yeni ismi. ben 20 yaşında ODTÜ\'de bilgisayar programlamasıyla tanışmıştım. Şimdi ise 7-14 yaş arasındaki çocuklara bir algoritma, bilgisayar programlama eğitim fırsatı verme dönemini başlattık Türkiye\'de. Bununla da gurur duyuyoruz\" diye konuştu. Konuşmanın ardından Deegan ve Süel, çocukların kodlama eğitimi aldığı alana geçti. Çocuklarla yakından ilgilenerek neler öğrendiğini soran ikili, çocukların hünerlerini sergilemesini izledi. Robot futbolu, meyvelerle yapılan piyano ve oyun kodlama çalışmalarını inceleyen Deegan ve Süel, çocuklarla fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

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