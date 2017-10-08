(Görüntülü Haber) Çocuğu olmayan erkeklere 'yuvarlak hücre' müjdesi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - DÜNYA Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, \"Erkeklerin testislerinde, çok özel tekniklerle \'yuvarlak hücre\' denilen gelişmemiş sperm hücrelerini bulmak mümkün. Ayrışmış ve desteklenmiş yuvarlak sperm hücreleri kullanıldığında yumurtaların döllendiği, bu döllenmiş yumurtaların da rahim içine konulduğu zaman sağlıklı çocuklar elde edilebildiği görüldü\" dedi. Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürgan, bu yıl ilki Antalya\'nın Serik İlçesi\'ne bağlı Belek turizm merkezindeki br otelde gerçekleştirilen Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Kongresi\'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kongreye 46 ülkeden bin 500 katılım olduğunu söyleyen Gürgan, kısırlık ve tüp bebek konusunda birçok sunum ve çalışmanın gündeme geldiğini anlattı. \'HERKESE UYGULANABİLİR Mİ, ŞU ANDA BELLİ DEĞİL\' \'Azospermi\' denilen ve menilerinde hiç sperm bulunmayan erkeklere müjdeli haberleri olduğunu dile getiren Gürgan, şöyle devam etti: \"Erkeklerde \'mikro tese\' denilen yöntemle yüzde 80\'e varan oranda sperm bulunabiliyor ve eşleri gebeliği elde edebiliyordu. Ancak özellikle yüzde 30 ile 40 arasındaki erkek grubunda ise hiç sperm bulunamıyordu ve onlar artık çocuksuzluğa mahkum oluyordu. Özellikle yeni bir teknoloji ki biz de bu grubun içerisindeyiz, bu Japonlarla ve Fransızlarla yapılan bir çalışma gösterdi ki erkeklerin testislerinde çok özel tekniklerle tecrübeli personelle bakıldığında \'yuvarlak hücre\' denilen gelişmemiş sperm hücrelerini bulmak mümkün. Bu öncüller diğer bazı kan hücreleriyle karışıyordu. Yeni teknoloji bunların ayrışmasını sağladı. Ayrışmış ve desteklenmiş yuvarlak sperm hücreleri kullanıldığında yumurtaların döllendiği, bu döllenmiş yumurtaların da rahim içine konulduğu zaman sağlıklı çocuklar elde edilebildiği daha evvel bazı Japon yayınlarında görülmüştü ama Profesör Tanaka ve bizim beraber çalıştığımız Japon grupları artık bunun 250\'nin üzerinde gebelik verdiğini ve çocuklar olduğunu burada söyledi. O zaman bu teknoloji çocuğu olmayan erkekle ilgili sorunlarda sperm olmayan erkeklerle ilgili yeni bir bakış açısı getiriyor. Herkese uygulanabilir mi şu anda belli değil ama yuvarlak spermi teknik olarak bulunan erkeklere büyük bir umut ışığını müjdelemek istiyorum. Bu teknolojiyi biz 5 hastaya uyguladık. 2\'si döllenerek sağlıklı embriyo oldu ama 2 transferde gebelik oluşmadı.\" \'TÜRKİYE, BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN İLERİSİNDE\' Türkiye\'de tüp bebek uygulamalarının çok geliştiğini vurgulayan Prof. Dr. Gürgan, \"Türkiye, birçok Avrupa ülkesinin bile ilerisinde gidiyor. Ülkemizde 150\'nin üzerinde tüp bebek merkezi var. Yılda 40 binin üzerinde bu tekniğin uygulandığını biliyoruz. Acaba bütün merkezler aynı teknolojiyi ve kaliteli hizmeti sunabiliyor mu? Sağlık Bakanlığı ile birlikte hem uluslararası, hem de ulusal dernekler olarak hizmet kalitesinin hastanın başarısına göre organize edilmesini ve balanslama sistemiyle kişiye özel en yüksek başarı sağlamak için uygun olan tekniklerin seçilerek ekonomik olarak hizmete sunulmasını istiyoruz. Buna Türkiye\'den bir ad konuldu, kombine tedavi. Derdiniz kadar tedavi olun, derdiniz kadar para ödeyin\" diye konuştu.