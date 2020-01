(Görüntülü Haber) Çizgi roman tutkunları dernekleşti

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- ZAGOR, Tex, Mr. No, Tomraks, Tarkan, Kara Murat, Karaoğlan gibi 1950\'li yıllardan bu yana geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan çizgi romanlar, bu kez bir dernek çatısı altında tutkunlarıyla buluştu. Çizgi roman okuyan çocukların iyilerin olduğu dünyada büyüdüklerini, adalet, vicdan, sabır, merak gibi hislerinin geliştiğini söyleyen dernek üyeleri, çizgi romanları gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Küçükçekmece\'de, 2017 yılının son aylarında kurulan dernek kapıdan içeri adım atıldığında çizgi romanların merak uyandıran dünyasına götürüyor. Geçmişten günümüze birçok eski çizgi romanın olduğu raflar kokusuyla sizi nostaljik bir seyahate çıkarıyor. \"MÜZE KURMAK İSTİYORUZ\" Dernek başkanı Önder Çakı, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, çizgi romanın önemine değindi. Çizgi romandan keyif alan insanların bir araya gelerek dernekleştiklerini söyleyen Çakı,\"Hepimiz çizgi romandan keyif alıyoruz. Kimimiz koleksiyoner, kimimiz okuyucu, kimimiz de yayıncıyız. Çok değişik meslek gruplarından çizgi roman sever arkadaşlarla birlikte bu derneği kurduk. Yeni nesil çocuklar eskisi gibi çizgi roman okumuyor, bu alışkanlığın devam etmesini sağlamak istiyoruz. Geçmişte yayınlanan yerli çizgi romanların ve çizerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz. Ayrıca kitapların ve çizgi romanla alakası olan film afişlerinin, orijinal çizimlerin, efemeraların saklandığı müze kurmayı amaçlıyoruz\" dedi. \"ÇİZGİ ROMAN OKUYUP, OKUTMAYA ÇALIŞIYORUZ\" Dernekte çizgi roman okuyup, okutmaya çalıştıklarını belirten Çakı, \"Yurt dışında çıkan çizgi romanları takip ediyoruz. Türkiye\'deki çizerlerle özel günler yapıyoruz. En son Suat Yalaz ve Talat Güreli ile bir araya geldik. Çok güzel, keyifli bir işle uğraşıyoruz, çok da mutluyuz\" diye konuştu. ESKİ ÇİZGİ ROMANLAR İLE YENİLERİ ARASINDAKİ FARKLAR Eski çizgi romanlar ile günümüz çizgi romanları arasında çok büyük bir değişim olmadığını söyleyen Çakı, sadece eskiden romandan çizgi romana aktarılan kitaplar çok azdı, günümüzde yeni tek kitaplık çizgi romanlar çoğaldı. Eski dönemdeki çizgi romanlar uzun seriler halindeydi. Bir macera bitip, diğeri başlıyordu, şimdi öyle değil\" ifadelerin kullandı. Çizgi roman okuyan çocukların iyilerin kazandığı dünyanın içinde büyüdüğünü aktaran Çakı, çizgi romanın çocukta adalet, vicdan, sabır, merak gibi hisleri gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi. \"DERGİLERDE YAPILAN ÇİZGİ ROMANLAR YETERLİ DEĞİL\" Günümüzde dergilerde çıkan çizgi romanların yeterli olmadığını ifade eden Çakı, çizgi roman ağırlıklı klasik eserlerin çocukların gelişimine katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi: \"Bizim dönemimizde çocuk dergileri çıkıyordu. Bu dergilerin içinde hem çizgi roman bulunurdu, hem de müfredata paralel bilgiler verilirdi. Yani çocukların sıkılmadan okuyacakları, çizgi romanla da tanışacağı dergiler yapılıyordu. Şu an dergilerde yapılan çizgi romanlar yeterli değil. Daha çizgi roman ağırlıklı, romandan çizgi romana uyarlanmış klasik eserlerin, çocukların ilgisini çekecek ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Mesela, çocuk dergilerinin 1928\'den günümüze kadar gelen hikayesini anlatacağımız kitap hazırlığındayız.\" \"SOSYAL MEDYA ÇİZGİ ROMANLARIN DEVAM ETMESİNE KATKI SAĞLIYOR\" Sosyal medyanın çizgi romanların devam etmesine büyük katkı sağladığını dile getiren Çakı, \"Şu an sosyal medya belki çizgi romanların tirajına etki etmiyor ama devam etmesine çok büyük katkısı oluyor. İnternet siteleri, forumlar çizgi romanı destekliyor\" dedi. ÜNLÜ YÖNETMEN KUDRET SABANCI ÇİZGİ ROMANI ANLATTI Derneğin üyelerinden biri de ünlü yönetmen Kudret Sabancı, aynı zamanda Karaoğlan\'ın da yönetmeni olan Sabancı, \"Çizgi roman çok önemli, her şeyden önce ben sinemacıyım, mesleki olarak önemi var. Çünkü yaptığım iş çizgi romana benziyor. İkisinde de ışık, senaryo, kadraj, diyalog var. Aradaki fark şu sinemada veya filmde paranız kadar hareket ediyorsunuz, çizgi romanda hayal gücünüz kadar\" dedi. \"SİNEMA VE TİYATRO NE KADAR ÖNEMLİYSE ÇİZGİ ROMAN DA O KADAR ÖNEMLİ\" Çizgi romanın dünyada 9\'uncu sanat dalı olarak kabul edildiğini belirten Çakı, \"Bunu yaşatmak, tanıtmak, sevdirmek ve Türkiye\'deki genç nesillere ulaştırmak gerekiyor. Çizgi roman hayal gücü, fantezi, sanat. Sinema ve tiyatro ne kadar önemliyse çizgi romanda o kadar önemlidir\" diye konuştu. \"AMERİKAN SİNEMASINI ÇİZGİ ROMAN AYAKTA TUTUYOR\" Severek takip ettiği çizgi roman karakterlerini de paylaşan Sabancı, çizgi romanın önemine ilişkin şunları söyledi: \"Corto Maltese\'i çok severim, herkese tavsiye de ediyorum. Ken Parker var, hatta onun yaratıcısı için çizgi romanın Dostoyevski\'si derler. Birde Klasikler tabi Zagor, Tex. Amerikan çizgi romanlarından takip ettiğim Batman, Conan var. Çizgi roman sinemaya Federico Fellini\'yi kazandırdı. Fellini çizgi romandan gelmedir, çizerdir, Enki Bilal\'i kazandırdı. Bugün Amerikan sinemasını çizgi roman taşıyor, ayakta tutuyor. Hollywood\'un son dönem gelen bütün filmlerinin yüzde 80\'i çizgi roman uyarlamasıdır.\" \"KENDİNİ TEK HİSSEDEN ÇİZERLER YALNIZ DEĞİLLER, BİZE GELSİNLER\" Kıyıda köşede kendini tek hisseden çizerler varsa eğer onlara çağrıda da bulunan Sabancı, \"Günümüzün bir sürü grafik sanatçısı, çizeri, ressamı çizgi roman kökenlidir. Kıyıda köşede bize ulaşamayan insanlar vardır. Kendilerini tek hissediyorlardır. Tek değiller, gelsinler burada çok güzel insanlarla bir aradayız. Çizgi romanı yaşatalım, geniş kitlelere yayalım\" dedi.