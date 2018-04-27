(Görüntülü Haber) CHP'li Tezcan'ın üzerine yürüyen kişi, aday olmak istiyormuş

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın basın toplantısında konuşurken üzerine yürüyüp, kısa süreli paniğe neden olan Bülent Baskın, \"Maddi olarak zor durumdayım. 11 bin TL\'lik adaylık ücretimi ödeyip, seçilebilecek bir yerden partime hizmet etmek için Genel Başkan\'dan partime adaylığımın kabulünü istiyorum\" dedi. CHP Genel Merkezi\'nde düzenlediği basın toplantısında açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Tezcan\'ın \"Affınıza sığınıyorum; adayım, çok zor durumdayım\" diyerek, üzerine yürüyen Bülent Baskın, CHP üyesi olduğunu söyledi. Samsun\'un Asarcık ilçesinde, 2007- 2014 yıllarında CHP ilçe başkanlığı yaptığını, 2014 yerel seçimlerinde ise belediye başkan adayı olduğunu anlatan Baskın, \"İlçemin hizmet binasında çoluk çocuğumun rızkını ödedim. Belediye başkan adayı çıktım. Asarcık Karadeniz\'imizin en muhafazakar bir ilçesidir. Buna rağmen \'CHP\'liyim\' demek, orada yürek ister. Ben orada partimin neferi oldum. O dönemde Sayın Genel Başkan\'ım, genel başkan yardımcılarım ve milletvekillerim söz verdiler. \'Sen orada yer al, her konuda senin yanında yer alacağız\' diye. Sonrasında ben kamyonlarımı, araçlarımı sattım; partimin orada neferi olabilmem adına. Sonra Sayın Genel Başkan\'ımız ve yardımcıları, kayıtlarda mevcut, hiçbir duyarlılık gösteremediler. Ben zor durumdayım, maddi olarak\" diye konuştu. CHP üyesi olduğunu kaydeden Bülent Baskın, \"Genel Başkan\'ımıza diyorum ki ‘Mağduriyetimin giderilmesini’ istiyorum. Benim 10 bin TL ve 1000 TL de dosya parası olan 11 bin TL\'lik adaylık ücretimi ödeyip, seçilebilecek bir yerden partime hizmet etmek için Genel Başkan\'dan partime adaylığımın kabulünü istiyorum\" dedi.