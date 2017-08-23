(Görüntülü Haber) CHP'li Tezcan: Sayın Erdoğan, fanilayı bırak vatandaşın filesine bak (3)

\"TÜRKİYE\'NİN GÜNDEMİNİ BIRAKMIŞLAR FANİLA İLE RACON İLE UĞRAŞIYORLAR\" \"KAMU EMEKÇİSİ, MEMUR-SEN ELİYLE SADAKAYA MUHTAÇ EDİLMİŞTİR. YA BÜYÜME RAKAMLARI YANLIŞ YA BÖLÜŞÜM YANLIŞ \" Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletli fotoğrafını eleştirmesine ilişkin, \"15 yılda fuhuş yüzde 790 artmış, uyuşturucu kullanımı yüzde 678 artmış. Neredeyse ilkokul çocuklarına kadar inmiş. Tutuklu ve hükümlü sayısı, suç oranı yüzde 231 artmış. Böyle bir Türkiye yaratmış gerçek Türkiye\'nin gündemi bu. Bu gündemi bırakmışlar fanila ile racon ile uğraşıyorlar. Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye. Vatandaşın filesine bak. Milletin filesi ile ilgilen. Milletin filesi bu hale gelmiş. Bütün bunlar gerçek tartışma konularını kapatma planlarıdır ama kapattırmayacağız. Çünkü biz Türkiye\'de zenginliğin paylaşıldığı bir ülke kurmak istiyoruz. Siyaseti bunun için yapmak istiyoruz\" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının gündemini değerlendirdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 26 Ağustos\'ta \'Adalet kurultayı\'na başlanacağını belirten Tezcan, kurultaya çok yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. \"KAMU EMEKÇİSİ MEMUR-SEN ELİYLE SADAKAYA MUHTAÇ EDİLMİŞTİR\" Memur zamlarına ilişkin Tezcan, \"Sendika başkanı temsilcileri milletin adamına çağrı yaptılar; \'Problemimizi çözsün\' diye. Milletin adamının konuya katkısını gördük. 0.5 puanmış katkısı. Bir sarı sendikacılık örneği ile yine karşı karşıyayız. 5 milyon kamu emekçisi Memur-Sen eliyle sadakaya muhtaç edilmiştir. Memurların aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon vatandaşımız, sarı sendikacılık keliyle sadakaya muhtaç edilmiştir. Verilen zam zam değil sadakadır. Büyüme hesapları ve enflasyon hesapları doğru yapıldığında, bugün memurların alması gereken zam en az iki katıdır. Yüzde yüz almaları gerekir. Bunu bol keseden atmıyoruz. Arkadaşlarımız tek tek hesabını yaptı. Ya büyüme rakamları yanlış ya bölüşüm yanlış başka izahı yok\" diye konuştu. \"SAYIN ERDOĞAN, FANİLAYI BIRAK VATANDAŞIN FİLESİNE BAK\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletli fotoğrafını eleştirmesine ilişkin Tezcan şu ifadeleri kullandı: \"Bu iktidar 15 yıl içerisinde Türkiye\'yi faiz lobisine teslim etmiştir. 15 yılda vatandaşın cebinden dışarıdaki faiz lobisine giden para 142 milyar dolar. Ayşe, Fatma teyzenin cebinden alınmış Hans\'ın, Corch\'un, faizcinin cebine girmiş. 80 milyon vatandaşına gelince kürdan ile yabancı faiz lobisine gelince kürdan ile dağıtan bir iktidar. 15 yılda toplumsal bozulan tahribat kat kat artmış. 15 yılda fuhuş yüzde 790 artmış, uyuşturucu kullanımı yüzde 678 artmış. Neredeyse ilkokul çocuklarına kadar inmiş. Tutuklu ve hükümlü sayısı, suç oranı yüzde 231 artmış. Böyle bir Türkiye yaratmış gerçek Türkiye\'nin gündemi bu. BU GÜNDEMİ BIRAKMIŞLAR FANİLA İLE RACON İLE UĞRAŞIYORLAR Bu gündemi bırakmışlar fanila ile racon ile uğraşıyorlar. Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye. Vatandaşın filesine bak. Milletin filesi ile ilgilen. Milletin filesi bu hale gelmiş. Bütün bunlar gerçek tartışma konularını kapatma planlarıdır ama kapattırmayacağız. Çünkü biz Türkiye\'de zenginliğin paylaşıldığı bir ülke kurmak istiyoruz. Siyaseti bunun için yapmak istiyoruz.\"