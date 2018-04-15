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Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Özel: BM heyetinin gitmesine saatler kala bomba yağdırdılar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye'de kimyasal saldırı yapılıp yapılmadığının araştırmasına başlamasına saatler kala ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyon için düğmeye bastığını, Tü

15 Nisan 2018 19:04

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye\'de kimyasal saldırı yapılıp yapılmadığının araştırmasına başlamasına saatler kala ABD, Fransa ve İngiltere\'nin operasyon için düğmeye bastığını, Türkiye\'nin ise buna hiç tepki göstermediğini savundu. CHP Bursa İl Başkanlığı\'nda partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin 81 ilinde OHAL\'e karşı oturma eylemi yapacaklarını söyledi. Tüm vatandaşları, şehirlerinin sembol meydanlarında yarın yapılacak oturma eylemine davet eden Özel, \"Bir Fethullahçı darbe girişimini bahane ederek kendi sivil darbesini yapanlara karşı yarın direniyoruz. Düşünen insandan korkanlara karşı, kadınlardan, gençlerden, korkanlara karşı direniyoruz. Dolar düşsün isteyen, Euro düşsün isteyen OHAL\'e direnmelidir. İşsizlik bitsin isteyen, eşitsizlikler ortadan kalksın isteyen OHAL\'e direnmelidir\" şeklinde konuştu. \'HER ŞEYİN AÇIĞA ÇIKMASINA SAATLER VARDI\' Konuşmasının devamında Suriye\'ye yönelik operasyonu da değerlendiren Özel, nüfusunun tamamına yakınının Müslüman olduğu bir ülkede kutsal gece olan Miraç Kandili gecesinde gökten emperyalistlerin füzelerinin yağdığını söyledi. \"Suriye\'de kimyasal silah kullanıldıysa Uluslararası Hukuk kuralları çerçevesinde cezalandırılmalıdır\" diyen Özel, konuşmasında şunları kaydetti: \"Nükleer Silahların Yasaklanması Komitesi başkanı bir Türk Büyükelçidir. Türk büyükelçinin başkanlığındaki heyet gidip bakacaktı, orada kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı diye. Kullanıldıysa kim kullandı? Esad mı kullandı, rejime karşı bir müdahaleyi mümkün kılmak için o beyaz bereliler denilenler mi kullandı? Her şeyin açığa çıkmasına saatler vardı. Bunlar açığa çıkmadan bombardıman yaptılar. Bizimkiler demiyor ki, \'Ya oraya Birleşmiş Milletler\'den başkanı Türk olan bir heyet gidiyordu\' diye. \'12 saat, 24 saat, 48 saat neden beklemediniz, neden bomba yağdı?\' diye soran yok.\"

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