T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Oran: Herhangi bir göreve talip değilim

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - SOSYALİST Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP'li Umut Oran, Şubat ayı içerisinde yapılacak parti kurultayında herhangi bir göreve talip olmadığını söyledi

20 Aralık 2017 18:44

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - SOSYALİST Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP\'li Umut Oran, Şubat ayı içerisinde yapılacak parti kurultayında herhangi bir göreve talip olmadığını söyledi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, Tokat’ta iş adamı Burhan Besler tarafından düzenlenen \'Dostlar Meclisi\' programına katıldı. Özel bir otelde düzenlenen toplantıya CHP Tokat eski milletvekili Orhan Diren, CHP Tokat eski İl Başkanı Duran Kum, Tokatlı iş adamları ve davetliler katıldı. Dostlar Meclisi’ni düzenleyen Burhan Besler’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Umut Oran, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. \'Şubat ayı içerisinde yapılması planlanan CHP Olağan Kurultayı’nda aday olacak mısınız?\' sorusu üzerine Oran şöyle dedi: \'\'Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına 2008 yılında aday oldum. Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Parti meclisinde çalıştım. Çok farklı görevlerde bulundum. Ama bu kurultayda herhangi bir göreve talip değilim. Türkiye\'de özellikle siyasetçilerin buna alışması lazım. Siyasette illa bir makam ve mevki için yapılmamalıdır. Ben siyaseti özelikle Türkiye’nin bugün ki durumunda yapmanın bir sorumluluk ve zorunluluk olduğu idraki içerisindeyim. Ve hiçbir göreve talip olmadan görev yapan en alt kademedeki arkadaşlarım kadar çalışıyorum. Ama herhangi bir göreve talip değilim.\'\' \'SİYASET KİMSEYE UMUT VERMİYOR\' Oran konuşmasının devamında ise siyasetçilerin halkın önünü açması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: \'\'Korkunun ecele faydası yok. Hangi siyasi parti gelirse gelsin yapması gereken çözümün parçası olması gerekiyor. Halkın, vatandaşın önünü açması gerekiyor. Burada da bireyler olarak, sivil toplum örgütleri ve halk olarak doğru olan neyse onu ortaya koymamız lazım. Dik durmak gerek. Siyaset sonuçta korku vermemeli, korku üretmemeli, baskı ve şiddet üretmemeli umut vermeli siyaset bunun için yapılmalı, bunun için oraya insanlar seçilmelidir. Şu anda siyasete baktığınız zaman siyaset kimseye umut vermiyor. Hiç kimseye güven vermiyor. Muazzam bir güven açığı var. Ben siyasetçi olarak değişim için, bu devrimi yapmaya aday olarak mücadele ediyorum. Kendi partim içinde de mücadele ediyorum. İktidar partisi ile de mücadele ediyorum. Her türlü bedeli de ödeye ödeye ama bu mücadeleyi de yapıyorum. İşimi gücümü bıraktım. Bu iş ile uğraşıyorum. Hiçbir beklentim de olamadan bunu yapıyorum. Hepimizde bu sürecin içerisinde cesur olmamız lazım. Geleceğimizi karatmamamız lazım. Kimsenin karatmasına müsaade etmememiz lazım.\'\'

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHASOSYALİST Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP Umut OranSosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran TokattaBurhan BeslerMeclisiCHP TokatOrhan Diren CHP TokatBaşkanı Duran Kum TokatlıDostlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24