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Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Hürriyet bu namussuzları yeneceğiz

Mesut IŞIK-Büşra KAYA GEBZE(Kocaeli), (DHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet seçim güvenliği maddelerinde Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimleri belki de şaibeli hale getirecek düzenlemeler olduğunu belirterek, Bu seçime girece

02 Nisan 2018 19:07

Mesut IŞIK-Büşra KAYA GEBZE(Kocaeli), (DHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet seçim güvenliği maddelerinde Türkiye\'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimleri belki de şaibeli hale getirecek düzenlemeler olduğunu belirterek, Bu seçime gireceğiz, bu namussuzları yeneceğiz dedi. CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçe başkanları basın toplantısı düzenledi. Fatma Kaplan Hürriyet hırsızlığı meşrulaştıran, hırsızlığın yolunu açan ittifak sistematiği kurulduğunu belirterek, Anayasa komisyonundan ve sonrasında genel kuruldan geçen ve ne yazık ki hırsızlığın önünü açan, biz buna milli irade hırsızlığı diyoruz, sandalye hırsızlığı diyoruz, milletvekili hırsızlığı diyoruz. Israrla söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. Ne yazık ki öyle bir yasa çıkardılar ki iki açıdan eleştiriyoruz. Birincisi ittifak konusu, özellikle ittifak kuran partiler yani AKP ve MHP kendi lehine her türlü ince detayına kadar düşünüp, nasıl daha fazla kazanırım üzerine kurulan bir sistem eleştirdiğimiz kısım. İki, partiden bir tanesi özellikle MHP yüzde 10 barajını geçemem korkusu var. AKP\'nin de özellikle başkanlık seçimlerinde 50+1\'i alamam korkusu var. İşte bu korku ile bir araya gelmişler, hesap kitap yapmışlar. Demişler ki MHP\'ye nasıl baraj atlatırım. Diğer partilerin barajı geçmesi muhtemel. Dolayısıyla o geçerse diğeri de geçmiş sayılır. MHP bugün yüzde 5 bile alsa barajı otomatik olarak geçmiş olacak. Belki yüzde 12 alan partinin de milletvekilini kendisine katarak, aslında bir anlamda çalarak daha fazla vekil çıkaracak, meclise girmiş olacak. Ama diğer partilerin aldığı oyun ne yazık ki hakkını gasp etmiş olacak. İşte böylesine hırsızlığı meşrulaştıran, hırsızlığın yolunu açan, nasıl daha fazla milletvekili çıkartırız üzerine kurgulanmış ittifak sistematiği kurmuşlar ne yazık ki. Bunu da yasal hale getiriyorlar dedi. \'SEÇİMLERİ BELKİ DE ŞAİBELİ HALE GETİRECEK DÜZENLEMELER VAR\' Seçim güvenliğine de değinen Fatma Kaplan Hürriyet, şöyle konuştu Seçim güvenliği konusunda facia düzenlemeler var. Bununla ilgili komisyonda çok ciddi mücadeleler ettik. Özellikle kimse görmesin diye 19 saat aralıksız her genel kurulu, hem de komisyonları çalıştırdılar. Vatandaş duymasın diye gece yarısı ben yaptım oldu mantığıyla hızlıca geçirdiler. Çünkü seçim güvenliği maddelerinde gerçekten Türkiye\'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimleri belki de şaibeli hale getirecek düzenlemeler var. Bu seçime gireceğiz, bu namussuzları yeneceğiz. Başka şansımız yok. Çocuklarımızın geleceği için, üzerinde yaşadığımız bu toprakların geleceği için bunu yapmak zorundayız. Kim o hırsızlığın önünü açıyorsa namussuzdur, şerefsizdir, ahlaksızdır. Bu kadar basit. Biz bunlara izin vermeyeceğiz, biz bu hırsızlığa izin vermeyeceğiz. İzin vermemek adına da elimiz değil, gövdemiz taşın altındadır. Çünkü çocuklarımızın geleceği söz konusudur. Ben anneyim. Siyasetin canı cehenneme. Ben evlat büyütüyorum. Ben hukukçuyum, ben adalet adamıyım. Hukuka sahip çıkmak zorundayım. Bu benim hakkım. Benim evladımın geleceği söz konusu. O yüzden kimse kelimeler üzerinden algı yönetmesin. Kimse kelimeler üzerinden demagoji yapmasın. Bu ülkede çocuklar öldürülürken, tecavüz edilirken bir kereden bir şey olmaz dediklerinde herkesin sesi çıkacak. Şimdi biz namussuz dediğimiz için değil. Bu ülkenin geleceği birilerinin ellerinde sürükleniyor. O yüzden istediğimizi söyleriz. Hiçbir sözümü de geri almıyorum

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