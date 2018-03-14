(Görüntülü Haber) CHP'li Gürer: Şeker pancarı stratejik bir ürün (3)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının özelleştirme kararından vazgeçilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak, \"Şeker pancarı stratejik bir ürün. Çiftçilerimiz halkımız istemiyor bu özelleştirmeyi kim istiyor?\" dedi.\" CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının özelleştirilme kararını değerlendirdi. Kürsüye getirdiği şeker pancarlarını bırakan Ömer Fethi Gürer, özelleştirilen fabrikaların bir süre sonra kapatılacağını savundu. Yıllardır modernize edilmediği için bazı fabrikaların çalıştırılmasının mümkün olmadığını ileri süren Gürer 2019 seçimleri ardından fabrikaların kapatılacağından emin olduğunu kaydetti. Gürer şunları söyledi: \"Şeker pancarı deyip geçmemek lazım. Şeker pancarı stratejik bir ürün. Bunun yok edilmesinin başlıca nedeni nişasta bazlı şekerin dünyadaki pazarını artırma girişimleri. Bunun yanında sizlere çok daha dikkat çekici bir konuyu yansıtmak istiyorum. Türkiye yüksek yoğunluklu tatlandırıcı var. Bunlar daha ucuza satılmaktadır. Diyabetik hastalar ve kilo kontrolüne yönelik ürünlerde daha çok kullanılmaktadır. Meclise kanun teklifi taslağımı hazırladım. Ürün etiketinde yüksek yoğunluklu tatlandırıcı veya nişasta bazlı şeker kullanılıp kullanılmadığı yer almalı. Eğer yurttaş yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanıldığını biliyorsa bunun sağlığa zararlı olduğunu bilerek tüketiyorsa diyecek bir şey yok. Ama bilmeden alıyorsa onların sorumluluğunu üstlenen hükümettir. Şeker pancarı ile ilgili cumhurbaşkanı çok konuşmuyor. Hükümetin yaptığı uygulamalara ters tepkiler vermiştir. Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum; bu özelleştirme anlayışından vazgeçilmelidir. Şeker pancarı stratejik bir üründür. Halkımızın işi aşı ekmeğidir. Çiftçisi 100 binlere düşürülerek ekim alanları daraltılmış ama başka bir gelir kapısı olmayanlar bunu sürdürmektedir. Modernize edilmelidir. Çiftçilere uygulanan kota kaldırılmalıdır. Şekerin satışıyla ilgili düzenlemeler artırılmalıdır. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ve nişasta bazlı şekeri kullanımına önlemler alınmalıdır. Çiftçilerimiz halkımız istemiyor bu özelleştirmeyi kim istiyor?Bunların satıldığı her yerde etiketleri yurttaşın görüldüğü yerde yer almalıdır. Ne yediğini içtiğini bilmek haklarıdır. Ülkemizin geleceğini sağlıklı bir nesil olarak devamını sağlayalım. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcının gıdada kullanımı yasak. İlaç sanayi olarak ithal ediliyor. Ama nerdeyse nişasta bazlı şekerle baş başa gidiyor. Obeziteden başlayarak bütün insan sağlığına olumsuz etkileri var. Karaciğerde depolanarak yağlanmaya neden oluyor.\"