T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Budak: Tek adam rejimine karşıyız diyenlerle bir arada olacağız

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialar için, ''HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden, demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçl

13 Nisan 2018 18:58

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin HDP ile ittifak yapacağı yönündeki iddialar için, \'\'HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden, demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek demek bu. Burada halkın oylarıyla seçilmiş bir partiyi, alıp da burayı bir yere yaftalamak gibi saçma bir şey olamaz. Tek adam rejimine karşıyız diyen herkesle bir arada olacağız\" dedi. Konya\'da CHP\'nin belediye başkanları toplantısına katılan Çetin Osman Budak, 2019 yılı seçimlerinde CHP\'nin HDP ile ittifak yapacağı iddialarını değerlendirdi. Bu iddiaları Ak Partililerin dile getirdiğini ifade eden Budak, şunları söyledi: \'\'Bunu Ak Parti söylüyor, Ak Parti\'nin genel başkanı da söylüyor, Ak Parti\'nin uzantıları da söylüyor. Biz ittifakı şöyle görüyoruz: İttifakla ilgili Anayasa Mahkemesi\'ne gittik, ittifakı ayırdık. İttifaka biz, ilkeler ittifakı diyoruz. \'Demokrasiden yana mısınız, tek adam yönetiminden yana mısınız\'; soru budur? Demokrasiden yana olan görüşlerle, ilkeler bazında biz ittifak yaparız. Üstüne basa basa söylüyorum: İlkeler bazında ittifak yaparız. Şu anda ülkede demokrasi isteyenlerin oranı yüzde 60. Bu aslında daha fazla, bunu anlatmaya devam ediyoruz. Seçilmiş siyasi partiler eğer demokrasinin yanında hareket ediyorsa, ilkeleri demokrasi ilkeleridir. Demokrasi ile aynı şekilde yol yürüyecek bütün demokrasi güçlerinin tamamıyla, biz yüksek sesle demokrasi istiyoruz demeye devam edeceğiz.\" \'TEK ADAM REJİMİNE KARŞIYIZ DİYENLERLE\' Demokrasi istediklerini belirten Budak, \'\'Bütün kesimlerle HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye ayırt etmeden demokrasi isteyen bütün kitlelerle, demokrasi güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek demek bu. Burada halkın oylarıyla seçilmiş bir partiyi alıp da, burayı bir yere yaftalamak gibi saçma bir şey olamaz. İttifak noktasında ilkeler bellidir. Tek adam rejimine karşıyız diyen herkesle, bir arada olacağız. Kürt kardeşlerimizin de, Türk kardeşlerimizin de sorunları var. Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın çok büyük sorunları var. Netice itibarıyla net olarak söylenmesi gereken şudur: Biz demokrasi istiyoruz; demokrasi yoksa aş yok, iş yok, açlık var. O yüzden demokrasi güçlerinin bir araya gelip bu adil olmayan düzene başkaldırması gerekiyor. Hepsi bu\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIK Hasan DÖNMEZKONYA DHA CHP Genel Başkan YardımcısıOsman BudakHDPParti Saadet PartisiBuradaTekKonya CHPCHP HDPBuAk PartililerinBudakAk PartiBizAnayasa MahkemesiDemokrasidenSeçilmişDemokrasiADAM REJİMİNE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24