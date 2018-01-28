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Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Altay: Yemini çiğneyen birinden kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip, bu yemini çiğneyen birinden Türkiye'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz" dedi

28 Ocak 2018 22:14

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, \"Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip, bu yemini çiğneyen birinden Türkiye\'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz\" dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM Çankaya Giriş Kapısı önünde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vahim bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu savunan CHP\'li Altay, \"Cumhurbaşkanı\'nın son günlerdeki söylem ve eylemleri, Türkiye\'nin selameti ve esenliği bakımından, ulusal birliğimiz açısından büyük sorunların habercisi niteliğindedir. Afrin operasyonu başladığı zaman, \'ulusal güvenlik\' dedik, \'birlik\' dedik, TSK için dua ettik, \'Sınırlarımızı her türlü terör tehdidinden arındırın\' dedik. Erdoğan, rahatsız oldu. Erdoğan, çıldırdı. Başbakan Binali Yıldırım, \'Afrin, iktidar ile muhalefeti birleştirdi\' dedi. Erdoğan, gerildi. Özgür Suriye Ordusu ile ilgili samimi uyarılarda bulunduk. \'Elbette bunların içinde Suriyeli vatanseverler ve Türkmenler de var ama \'El-Kaide uzantılı gruplar da var. Dikkatli olun, yeni sorun alanları açmayın\' dedik. Söylediklerimiz, yapıcı ve samimi bir uyarıdan ibaretti; ama bütün bunlar Erdoğan\'ı çıldırtıyor. Neden rahatsız oluyor, anlamıyoruz. Bizim bu uyarılarımızın bir nedeni de geçmişteki yanlışların tekerrür etmemesidir\" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik eleştirilerde bulunan Altay, şunları söyledi:

\"Siyasette devletin en tepesindeki insandan partisinin bütün sözcülerine kadar \'terbiyesiz, edepsiz, ulan ahlaksız\' lafları havalarda uçuşuyor. Öncelikle şunun bilinmesi lazım. Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip bu yemini çiğneyen birinden Türkiye\'de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz. Bir hastalık var tıpta \'koprolali\' diye. \'Koprolali\' hastalığı şu demek. ‘Bir kişinin istemsiz bir şekilde küfürlü ve saldırgan sözler söylemesi\'. Üzülerek, ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan \'koprolali\' hastalığına yakalanmıştır. Allah\'tan şifa diliyorum. Türkiye\'nin selameti için kendisinin bu hastalıktan bir an önce hastalıktan kurtulması gerekir. Şimdi burada \'ahlaksız\' kavramından kastedilen tabi ki siyasi ahlaktır; ama kime ‘siyasi ahlaksız’ denildiğine de bir bakmak lazım. Bir siyasetçi, üstelik devletin en tepesindeki siyasetçi gerilimden, kutuplaşmadan, kamplaşmadan besleniyorsa o bir siyasi ahlaksızdır. Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemini çiğneyen bir siyasetçi siyaseten ahlaksızdır. Mehmetçik, kan akıtıp, can verirken bunu \'bir tek adam şovu\'na çevirmek isteyen siyasetçi, siyaseten ahlaksızlığın daniskasını yapmaktadır. \'Koprolali\' hastalığından bir an önce kurtulmasını kendisine tavsiye ediyoruz.\"

\'LOZAN, BU ÜLKENİN TAPU SENEDİDİR\'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP\'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Lozan Antlaşması ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine \"Lozan, bu ülkenin tapu senedidir. Güney ve doğu sınırlarımızla ilgili bu kadar büyük bir tehdit varken Lozan\'ı yeniden gündeme getirerek, polemik yapmak, ahlaksızlığın en büyüğüdür\" dedi. 

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