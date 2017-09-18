(Görüntülü Haber) CHP'li Altay: Referandumun sponsoru, AK Parti'dir

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planlandığı referanduma ilişkin \"Bu referandumun sponsoru da AK Partidir. Barzani\'nin bu noktaya gelmesi, AK Parti politikalarının sonucudur. Yapılırsa bu referandumun sponsoru AK Partidir\" dedi. CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitim sisteminin sorunlarına dikkat çeken Altay, Başbakan Binali Yıldırım\'ın Şanlıurfa\'da eğitim ve öğretim yılının açılışına katılmasını eleştirerek, \"Başbakan, eğitimin en sorunlu olduğu illerin birine gitmiş. Başbakan\'a soruyorum. Urfa\'da derslik başına kaç öğrenci düşüyor biliyor mu? Milli Eğitim Bakanı; Türkiye\'de ve özellikle İstanbul\'da kaç okulda, kaç bin öğrencimiz ikili eğitim yapmaktadır?\" diye konuştu. \"CUMHURBAŞKANI\'NIN GENEL LİSELERİN KALKTIĞINDAN HABERİ YOK\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, bir televizyon programındaki Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine ilişkin açıklamalarını hatırlatan CHP\'li Altay, şunları söyledi: \"Padişah fermanı gibi. Bildiği bilmediği her konuda ferman vermeyi marifet sanan AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı\'nın genel liselerin kalktığından haberi yok. Bütün liselerin önüne \'anadolu\' ibaresi eklediler. Onların \'düz\', bizim \'genel\' dediğimizi liselerin hepsi anadolu oldu zaten. TEOG mutlaka kaldırılmalıdır. Türkiye\'de yapılması gereken şey eğitimin temel sorunlarının ortadan kaldırılması ya da miliminize edilmesidir. Eğitim parası olanlar için doğal hizmet, olmayanlar için hezimete dönüştürülmüştür. Eleştiriyoruz da ne yapmak lazım? Sınavsız girilen genel liseler tekrar açılmalıdır. Anadolu liselerinin niteliği 90\'lardaki gibi artırılmalıdır. Ey AK Parti, ders kitaplarından Atatürk\'ü kazısan bile milletin kalbinden, aklından Atatürk\'ü kazıyamazsın. Atatürk\'le uğraşma yanarsın. Cumhurbaşkanı yeni ferman versin, genel liseler açılsın, çocuklar okullarına kavuşsunlar\" \"REFERANDUMUN SPONSORU AK PARTİ\'DİR\" Kuzey Irak\'ta 25 Eylül günü yapılması planlanan referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Altay, \"Referandumla ilgili esip gürlüyorlar. Irak\'ta gelinen süreç, AK Parti\'nin 10 yıllık bölge politikalarının sonucudur. Bu referandumun sponsoru da AK Parti\'dir. Barzani\'nin bu noktaya gelmesi, AK Parti politikalarının sonucudur. Yapılırsa bu referandumun sponsoru, AK Parti\'dir. Barzani\'yi niye AK Parti kurultayına çağırdınız, seçim vardı size oy lazımdı öyle mi? Türkiye\'nin geleceği üç, beş oya satılamaz. Bu ahlaksızlıktır, siyasi ahlaksızlıktır. Bizim anayasamız belli, Irak\'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Bölge barışına hizmet etmeyecek her adımı tedbir ve telkinle karşılarız. Kendilerini iktidarda tutmak için Barzani\'ye ağam paşam, şekil değişince tu kaka politikası ikircikli politikadır\" dedi. \"ASIL AŞAĞILIK OLAN, CENAZEYE SALDIRACAK KADAR AŞAĞILIK OLAN BİRİYLE FOTOĞRAF ÇEKİLMEKTİR\" HDP\'li Aysel Tuğluk\'un annesinin cenazesinde yaşanan gerginliğe de değinen Altay, \"Mezara saldırıda bulundular. O mezara gömülen insanlıktır; ama İçişleri Bakanı, mezara saldıran bir kişiyle fotoğraf çekiliyor. Eleştirilince de \'aşağılık\' ithamında bulunuyor. Aşağılık olan 78 yaşındaki kadının cenazesine saldıracak kadar aşağılık olan biriyle fotoğraf çekilmektir. Bu aşağılığın, Bilal Erdoğan şimdiki Çalışma Bakanı ile fotoğraf çekildiği iddiaları var. Saldırıyı yapanla hükümet üyeleri fotoğraf çektiriyor. Bu, kabul edilebilir mi? İnandırıcı olabilir mi? Hatun Tuğluk\'un mezarına saldıran yabancı değil, aileden biri\" diye konuştu. \"DARBENİN İKİ NUMARALI İSMİNİN KARDEŞİNİ SARAYA BAŞDANIŞMAN YAPIYORSUN\" AK Parti\'li Şaban Dişli\'nin başdanışman yapıldığını dile getiren CHP\'li Altay, şöyle devam etti: \"Mehmet Dişli\'nin kardeşini saraya başdanışman yapıyorsun, neden korkuyorsun? FETÖ\'den tutuklanmış gariban polis memurunun 6 yaşındaki kızından intikam alıp onu aç bırakırken, 15 Temmuz\'un iki numaralarının kardeşinin neden alıyorsun saraya? Neden korkuyor bundan, ne murat ediyorsun? Ey Erdoğan, sen hangi FETÖ ile mücadele ediyorsun. Milletin aklıyla alay mı ediyorsun. Bu millet seni affetmez Allah da affetmez\" \"ABD\'YE NİYE GÖTÜRMÜYORSUN KORUMA?\" Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, ABD\'ye korumasız gittiğine dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Altay, \"Cumhurbaşkanı, ABD\'ye gidiyor. Şimdi koruma almadan ABD\'ye gidiyor. Bu, böyle giderse bu kafayla giderse yakında bin odalı saraydan dışarı da çıkamayacak. Katar\'dan başka didişmediği devlet yok. Niye götürmüyorsun başka koruma? Götür. Polis mi yok, güvenmiyor musun? Garip bir durum. Bu konuda da hükümetten millete bir izahat bekliyoruz\" dedi.