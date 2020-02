(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE\'deki 14 şeker fabrikasının özelleştirme kararının alınmasının ardından, fabrikaların bulunduğu illere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, bugün Kırşehir’e geldi. Ağbaba, “Biz sadece şekeri değil, vatanı savunuyoruz” dedi. Şeker fabrikalarının özelleştirme kararının alınması üzerine CHP bölge milletvekilleriyle birlikte Kırşehir’e gelerek şeker fabrikasına giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba fabrika önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak jandarma tarafından engellenince kısa süreli gerginlik yaşandı. Ağbaba, “Vali bey, basın açıklaması yapamaz buyurmuşlar. Bu karara uymuyoruz. Kimin nerede, ne zaman konuşacağına karar verebiliyor olabilir ama bu kararı kabul etmek istemiyoruz. Kimin önünde konuşturmuyorsun. Hiç kusura bakmayın biz demirden korksaydık trene binmezdik. Bu mücadele sonu nereye varıyorsa varsın bu mücadeleyi şeker işçileri kardeşlerimizle birlikte sürdüreceğimizi dünya alem bilsin” dedi. Şeker fabrikasının satılmasına karşı çıkan her siyasi partiden insan olduğunu söyleyen, Ağbaba, ”Sadece CHP’nin meselesi değil. Burada her siyasi görüşten insanlar var. MHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili de var AK Partili de var. Belki AKP milletvekillerinin sesi çıkmıyor ama burada MHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili de ve CHP tabanı da bu satışa karşı. Bir ittifak meselesi konuşuluyor şekerde ittifak kuruldu. ‘Cumhur’ diyorlardı burada milli ittifak kuruldu. Burada herkes şeker satılmasın diye mücadele ediyor. Bizim amacımız burada bir olay çıkartmak değil. Amacımız bir hak arama“ diye konuştu. \'VATAN NE İSE ŞEKER DE ODUR\' Ülkenin 2 yıldan beri OHAL rejimiyle idare edildiği söyleyen Ağbaba, \"OHAL millete karşı ilan edilmedi dediler. Kime karşı ilan edildi ? Kimsenin sesi çıkmadı. OHAL şeker kurumunun kapatılmasıymış. OHAL şeker işçileri pancar öğreticileri emekçiler alın teriyle geçinenlerin fabrikasının OHAL koşullarının peşkeş çekilmesiymiş. OHAL şeker fabrikalarının gayri milli kuruluşuna satılmasıymış. OHAL’e sadece biz değil hepimizin karşı çıkması gerekiyor. Şeker sadece şeker değil. Kırşehir Şeker Fabrikası 2000 yılında açıldı. Sadece çalışan işçilerin işsiz kalması değil. Sadece taşeronun kapı dışı edilmesi değil. Şeker kapatılırsa Kırşehir satılır. Şeker satılırsa Anadolu satılır. Şeker demek Kırşehir demek. Vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Afrin neyse Şeker fabrikası da olur. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz. Et ve Balık Kurumu\'nu attık, şimdi eti dışardan ithal ediyoruz. Tekeli sattık, sigarayı ithal ediyoruz. Yem fabrikasını sattık saman ithal ediyoruz. Şeker de satılırsa şeker ithal edeceğiz.\'\' Kırşehir Şeker Fabrikası önünde gerçekleşen basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi üyesi Yıldırım Kaya, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Petrol-İş Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer ile partililer ve fabrika işçileri katıldı.