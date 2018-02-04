(Görüntülü Haber) CHP'de PM ve YDK üyeleri seçilecek (2)

OY KABİNLERDEKİ YAZILAR TİNER İLE SİLİNDİ PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendirildi. Görüntü dökümü: -Salondan görüntü -Oy kabinlerinin temizlenmesi -Tiner ile silinmesi Haber- Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA)