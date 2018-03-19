(Görüntülü Haber) CHP Özkoç'tan Bahçeli'ye: Ya dik dur ya da illa ittifak yapmana gerek yok, istifa et

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yüzde 10 barajının indirilmesine ilişkin açıklamasını anımsatarak, “CHP’yi eleştireceğine ya o gün nasıl dik durduysan bir siyasi parti genel başkanı gibi dik dur ya da bu sözleri söyleyen bir genel başkan adayı olarak illa ittifak yapmana gerek yok istifa et “ dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açılamalarda bulundu. Engin Özkoç, TSK’nın Afrin’e girmesine ilişkin şunları söyledi: “Afrin’de ordumuz kendisine verilen görevi başarıyla tamamlamaktadır. Tarihsel geçmişine yakışır bir şekilde ordumuz görevini yerine getiriyor. Sınırımızı koruyor. Ülkemizi tehdit eden her türlü unsurdan arındırmalıyız. Ancak ordumuzun başarısını siyasi zafiyet, diplomasideki yetersizlikler gölgelememelidir. Bu kadar şehit verildikten sonra orada tekrar tehdit unsurları barındırılmamalıdır. Dış politikada kendimizi yalnızlaştırmamalıyız. Uluslararası diplomasi ordumuzun başarısı kadar başarılı yürütülmelidir. Ordumuzun başarısı da milletimizin başarısıdır.” ‘YA DİK DUR YA İSTİFA ET’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin kurultayında CHP’yi eleştirdiğini kaydeden Engin Özkoç, Bahçeli’nin geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği bazı sözleri anımsattı. Engin Özkoç şöyle konuştu: “Devlet Bahçeli son kurultayda CHP’yi eleştiriyor. Kim inanacak Bahçeli’ye. Bu kumpası insanlar artık görmeyecekler mi, bu kirli ittifakın arkasında duran iradeyi milletimiz sorgulamayacak mı? Ne değişti Sayın Bahçeli, bu söylediklerinizle Erdoğan hukukta yargılandı villalarına para doldurmaktan aklandı mı? Orduyu kumpasa düşürmekten aklandı mı? Sen şimdi Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorsun. Sen değil miydin ‘yüzde 10 barajla seçimlere gidilmemelidir’ dedikten sonra ‘bizim barajla korkumuz yok’ deyip sanki bunu CHP sana söylüyormuş gibi CHP’yi eleştireceğine ya o gün nasıl dik durduysan bir siyasi parti genel başkanı gibi dik dur. Ya da bu sözleri söyleyen bir genel başkan adayı olarak illa ittifak yapmana gerek yok, istifa et.” ‘ŞAMİL TAYYAR’IN SÖZLERİNE BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ’ Engin Özkoç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın FETÖ’ye ilişkin bir televizyon programında yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine şöyle konuştu: “Şamil Tayyar orada başka bir şey anlatamaya alışıyor. ‘Erdoğan’a bilgi verdim. Videoyu gösterdim’ diyor. Hedef saptırıyor. Orada genel başkan Erdoğan aslında kandırılıyor, etrafındakiler tarafından yönetiliyor diyor. Şimdi buna cevap vermesi gereken bizim merakımızdan daha çok Erdoğan’dır. Şamil’e diyecek ki ‘ne diyorsun bu partiyi yönetemediğimi mi söylüyorsun ? Bunlar hala benim etrafımdalar kumpas kuruyorlar ama ben bunlara göz mü yumuyorum?’ diyeceksin. Ya bunu ona soracak ya da Şamil’in yaptığı bu suçlamaları kabul edecek ve gereğini yapacak bu kadar net. Açıklama bekliyoruz bu konuda.”