(Görüntülü Haber) CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Denizli'de (2)

İŞADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de Lavin Otel\'de işadamları ve sanayiciler ile toplantı yaptı. Denizli Sanayi ve Ticaret Çalıştayı\'nda bir araya geldiği iş dünyasının temsilcilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, kentte olmaktan son derece mutlu olduğunu, ilin ihracatta Türkiye\'nin 8\'inci ili konumunda olduğunu, Türkiye\'nin 10 büyük şirketinin Denizli\'de bulunduğunu söyledi. Denizli\'nin istihdam ve üretim açısından önemli bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



\"Denizli iş dünyası, büyümesi, döviz gelmesi, istihdam yaratması açısından önemli bir kent. Sanayici arkadaşlarımı dinledim. Erdoğan\'a rağmen vize krizinin sonlandırılması onların da en büyük arzusu. Kriz giderek büyüyebilir, sanayiciler sağduyuyla bu sorunu aşmak istiyor. Umarım sanayicilerin bu beklentileri gerçekleşmiş olur.\"



Denizlili işadamları ve sanayicilerin ara eleman sıkıntısı çektiklerini dile getirdiklerini, eğitim sisteminden şikayetçi olduklarını ve kente son yollarda yabancı yatırım gelmediğini belirttiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Biz kendilerine cevap verdik. Her ülkenin sanayi, tarım, turizm stratejisi vardır, Türkiye önümüzdeki 50 yılda tarımda, sanayide nereye gidecektir, bütün bunların masaya konulması, stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledik. CHP\'nin Genel Başkanı olarak, partimizin önümüzdeki stratejilerine de beş ana başlık halinde kendileriyle paylaştım\" diye konuştu.



\'TORUNUNU DA ALSIN HESAPLASIN\'



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vize krizi maliyetinin 50 milyar lira olduğu yolundaki sözlerinin hatırlatılması üzerine, \"Vize krizinin maliyeti sayın Erdoğan az önce yaptığı konuşmada \'bu 50 milyar lira nereden çıktı\' dedi. Kendisine önerim şu. Torunu matematik biliyordur, torununu yanına alsın, hesap makinesini yanına alsın, dolardaki 1 kuruşun artışının maliyetini çıkarsın. Bu kadar basit. Eğer bu hesabı yapmaktan acizse, gelsin bana ben kendisine hesap vereyim\" dedi.



\'HÜKÜMET SAĞLIKLI, TUTARLI PLANLAMA YAPMALI\'



Hükümetin sağlıklı ve tutarlı planlama yapması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Denizli\'nin kamudan beklediği yatırımı şu ana kadar almadığını savunarak, \"İhracatta Türkiye\'nin 8\'inci kenti, ciddi potansiyeli var. Turizm açısından hak ettiği turisti alamıyor. Burada büyük şehir açısından, tarımda ciddi sorunlar var. Bunların hepsini aşmak mümkün. Oturdum hepsini sanayici arkadaşlarıma nasıl aşılacağını madde madde anlattım. Açıklamalarımız kafanızda soru işareti bırakıyorsa, bize söyleyin dedim. Türkiye üretmek, ekonomisini geliştirmek, demokrasini geliştirmek, üretmek zorunda olan bir ülkedir. Sosyal devlet olmalıdır. Bütün komşuları ve dünyayla barış içinde yaşamak zorundadır. Bu dört koşulu sürdürülebilir kılmak zorundadır. Bu strateji içinde giderseniz olayı büyütürsünüz\" dedi.



\'SENİN MİLLİYETÇİLİĞİN MANGAL MİLLİYETÇİLİĞİ Mİ?\'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eski Başbakan merhum Bülent Ecevit\'le ilgili sözlerini sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



\"Sayın Erdoğan rahmetli Bülent Ecevit\'le ilgili çok sert cümleler kullandı. Bir anlamda onun milliyetçiliğini sorguladı. Rahmetli Ecevit\'in sağlığı ve yaşı istismar edilmemeli. Hele hele ölen bir insanın yaşından yola çıkarak istismar etmek asla doğru değildir, olmamalı da. Sen Ecevit\'in milliyetçiliğini öğrenmek istiyorsan, rahmetli Ecevit, Türkiye\'nin milliyetçiliğini Kıbrıs\'ın Beşparmak Dağları\'na yazdı, Afyon tarlalarına yazdı milliyetçiliği. Onun milliyetçiliği yürekli milliyetçilikti. Ne söylediyse arkasında durdu. Sayın Erdoğan\'a sormak istiyorum? Sen milliyetçi geçiniyorsun. Ege adalarına, Yunan adalarına bak. Ege\'de bizim olan adalar Yunanistan tarafından işgal edilmiş durumda. Beyefendi senin milliyetçiliğin ne? Mangal milliyetçiliği mi? Neden adalara sahip çıkmıyorsun. Hem Amerikan, hem İngiliz belgelerinde Türkiye\'ye ait olan adalarda şu an Yunan bayrağı dalgalanıyor. Bunun yanıtını istiyorum Erdoğan\'dan. Ecevit ile uğraşma. Allah rahmet eylesin, Ecevit bu ülkeye hizmet etmiş bir kişidir. Ne onunla uğraşıyorsun?\"



Kılıçdaroğlu basın toplantısının ardından sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı yapıldı.



Osman Nuri BOYACI- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)