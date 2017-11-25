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Politika

(Görüntülü Haber) CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da yürüdü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'ya toplu açılış ve temel atma törenleri için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otelden parka yürüyerek geçti

25 Kasım 2017 18:13

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'ya toplu açılış ve temel atma törenleri için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otelden parka yürüyerek geçti. Kılıçdaroğlu, parkta fotoğraf çektiren gelin ve damadı kutladı. Muratpaşa Belediyesi\'nin toplu açılış törenine katılmak için dün akşam Antalya\'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi geçirdiği Akra Otel\'de bu sabah turizmcilerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, otelin çıkışında tekerlekli sandalyede kendisini görmeye gelen 80 yaşındaki Zehra Yiğit\'in elini öptü. Otelde öğrencilerin selfie çekimi isteğini kırmayan Kılıçdaroğlu, ardından otelin 500 metre uzağındaki Erdal İnönü Kent Parkı\'na yürüyerek geçti. Parkta fotoğraf çektiren gelin ve damadı kutlayan CHP Genel Başkanı, daha sonra parn içindeki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi\'nde üyelerle buluştu. Parkta muhtarlarla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu\'nun bu her iki görüşmesi de yine basına kapalı gerçekleştirildi.

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