(Görüntülü Haber) CHP Kurultayı başladı (25) 

\"CHP\'DE DE TUZU KURULAR VAR\"







Delegelerin 165\'inin imzasını alarak CHP Genel Başkanlığına aday olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultayda konuştu. CHP\'ye eleştirilerde bulunan Muharrem İnce şunları söyledi: \"Bu kurultay Türkiye için, partimiz için ve benim için çok önemli. Devrimlerin, zaferlerin, kuruluşun partisiyiz. Bu mücadelede boyun eğmeyenlere selam olsun. İki ayrı yol, iki ayrı ihtimal var. Ya kazanacağız, ya kaybedeceğiz. CHP\'nin çok değerli gönüldaşları, geleceğimiz elimizden alınıyor, cumhuriyetimiz yıkılıyor, umutlarımızı söndürmek istiyorlar, yaşama sevincimizi yok etmek istiyorlar. Karşımızdaki bir siyasi parti değil, ülkeyi yağmalamak için bir araya gelmiş bir yapı. Cumhuriyeti kuran parti, cumhuriyeti kurtaracaktır.CHP\'de de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum.\"















\"TARİH CAHİLİ ÇIKMIŞ \'ÖSO KUVAY-I MİLLİYE\'DİR\' DİYOR\"







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ÖSO\'yu Kuvay-ı Milliye benzetmesini sert bir dille eleştiren Muharrem İnce şöyle konuştu: \"Tarih cahili çıkmış ÖSO Kuvay-i Milliye\'dir diyor. Aylık 300 dolar maaş alıyor ÖSO militanları. Kuvay-ı Milliye askerlerinin ekmek almaya parası yoktu ne diyorsun sen cahil. Kuvay-ı Milliye\'nin askerleri emperyazlime karşı savaştı, işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için savaştı. ÖSO\'nun ABD Rusya\'ya karşı bir mücadelesi var mı? ÖSO\'nun derdi bir tane, Suriye\'de rejimi değiştirmek, Esad gidince dertleri bitiyor. Sen kim oluyorsun da ÖSO\'yu bunlarla karıştırıyorsun. Ama ne yazık ki bir taraftan o kaçak sarayda oturan tarih cahilin bunları konuşurken CHP yöneticileri de bu tarih cahilinin haddini bildiremiyor, ona cevabını veremiyor. İşte bana neden aday oldun diye soranlara sesleniyorum; onun haddini bildirmek için adayım.\"















\"ENİS BERBEROĞLU\'NUN HAPİSTE OLMASINDA CHP YÖNETİMİNİN SUÇU VAR MI?\"







CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun tutuklanmasında CHP\'nin yönetiminin suçu olup olmadığını sorgulayan Muharrem İnce şöyle devam etti: \"Enis Berberoğlu hapiste. Acaba bunda CHP yönetiminin suçu var mı. Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldi ve ben hayır vereceğimi söyledim. Ama parti yöneticileri anayasaya aykırı ama evet vereceğiz dediler. Bugün olsa yine hayır veririm. Korku şuydu: HDP hayır diyor bizde hayır dersek HDP ile bizi aynı kefeye koyarlar. Koysun. Yani Kürtler doğruyu söylüyor olamaz mı? Doğruyu kim söylerse onun yanında olacağız. O zamanlar dedim ki yapmayın etmeyin önce HDP\'liler sonra CHP\'lilere sıra gelir. Bakın elalem ne der diye siyaset olmaz. Gün gelir MHP, HDP, AKP bile doğru söyleyebilir. Olay yanlıştır ben hayır dedim, MYK evet oyu verdi. Bu MYK\'nın yenilenmesi lazım onun için. İnşallah bu akşam genel başkan seçildiğimde, o evet oyu veren MYK\'nın hepsini sıfırlayacağım.\"















\"2 SEÇİMDE PARTİYİ BİRİNCİ YAPAMAYAN GENEL BAŞKAN BİR DAHA ADAY OLAMAYACAK\"







Muharrem İnce, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu\'nu partilerinde bir çok milletvekilinin tanımadığını savununca \'yuhh\'seleri yükseldi. İnce konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Neden karşınızda adayım biliyor musunuz. Sandık görevlileri sizleri seçim akşamları ağlatmamak için genel başkanlığa aday oldum. Bu akşam beni genel başkan seçerseniz, seçeceğimize inanıyorum 45 gün içinde tüzük değişikliğine gideceğim. İmza rezaletine son vereceğiz. Toplu imza törenleri olmayacak. Yuhlamayın, bizim genel başkanımız yanlış yapar ama haram yemez, haram yiyenleri yuhlayın. Hiç unutmuyorum ben Yalova\'ya gitmiştim. Eşim geldi partinin adayının belli olduğunu söyledi. Kim olduğunu sorduğumda unuttum, değişik duymadığım bir isimdi dedi. Bugün beni genel başkan yapan 45 gün içinde tüzüğü değiştireceğiz. CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. 45 gün sonra yapacağımız olağanüstü tüzük kurultayında bir önerim daha var size. iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. İmza rezaletine son vereceğiz. Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. Tekrar aday olamayacak. Genel başkanının nasıl geleceği belli ama gideceği belli değil tüzükte. Sayın genel başkanı seviyoruz ama cumhuriyeti daha çok seviyoruz. Onun sarayını başına yıkacak bir yenilenmeye ihtiyacı var.\"