T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) CHP Kurultayı başladı (15)

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, KURULTAYDA SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda selamlama konuşması yaptı

03 Şubat 2018 16:12

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, KURULTAYDA SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda selamlama konuşması yaptı. Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu\'nun kurultaya katılamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: \"İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Bunlardan birincisi Deniz Baykal. Tedavi görüyor ve şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız Deniz Baykal için. Aramızda olmayan bir diğer milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Hiçbir somut gerekçe gösterilmeden talimat üzerine hapishanede tutulmaktadır. Kurultayımızda bütün kurultay üyelerinin ve katılımcıların selamını sevgisini dostluğunu gönderiyorum. Enis Berberoğlu\'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan MİT TIR\'ları ile ilgili bilgiyi Can Dündar\'a verdi diye gözaltına alındı 25 yıla mahkum edildi. Üst mahkeme bozdu ama Hala içerde. MİT tırları ile ilgili tutanağı tutan hakim savcı jandarma komutanı FETÖ\'den şu anda hapisteler. Şu soruyu 80 milyonunu önünde yargı camiasına sormak istiyorum: Terör örgütlerinin tuttuğu tutanaklar bildiği bir sır onlar nasıl olurda devlet sırrı olur. CHP\'ye gözdağı vermek için Enis Berberoğlu\'nu tutuklatıp hapse atacaksınız. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyiz, çünkü biz Kuvay-ı Milliyeyiz.\" Öte yandan ortak imza ile aday gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kurultayın Divan Başkanı oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU KURULTAYDA SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI Nursima KESKİN Mustafa TURAPOĞLU Muhammet BAYRAM ANKARADHA CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluDeniz BaykalEnis BerberoğluKılıçdaroğluBunlardanDeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24