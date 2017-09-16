(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, avukatının avukatlığını yapıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılışdaroğlu\'nun avukatının gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, \'Kılıçdaroğlu, avukatının avukatlığını yapıyor. Kılıçdaroğlu, Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmaya devam ederse 9\'uncu seçimi de kaybedecek\'\' dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa\'da, BALKANTÜRK SİAD Başkanı Naci Şahin tarafından Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi\'nde yapılan Burçin İş Merkezi\'nin açılışına katıldı. Törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve işadamları ile davetliler katıldı. Çavuşoğlu, açılış ardından önemli açıklamlarda bulundu. Barzani\'nin aldığı referandum kararını eleştiren Çavoşoğlu, şöyle dedi: \'\'Ortadoğu\'da malesef, düşünülmeden, irdelenmeden alınan politikalar nedeni için çok büyük sorunların yaşandığını görüyoruz. Ortadoğu, bu nedenle \'keşkeler\' mezarlığına dönüşmüş durumda. Son alınan karar ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Barzani\'nin referandum kararı ile hiç şüphesiz pişmanlıktan başka bir netice doğurmayacaktır. Biz, 22 Eylül tarihinde, önce Milli Güvenlik Kurulu sonra Bakanlar Kurulu olarak toplanacağız ve bu çervede alınacak kararları herkes görecek. Ortadoğu\'da sınırları çizerken malesef köyler ikiye ayrılmış. akrabalar, aileler cetveller ile bölünmüş. Bugün de ellerine cetvel alarak cirit atanların doğurduğu bu coğrafyada alınan kararlar bağdaşmayan bir tutumdur. Nifak tohumları saçanlar, bunların arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Türkiye, bu bölgeyle ilgili olarak ortaya çıkan durumlar karşısında, coğrafyada yaşayan bütün kesimlerin menfaatlerine uygun düşünen anlayışın yanındadır. Bu anlamda, Barzani\'nin aldığı kararı tekrar gözden geçirmesinin bölgeye yarar değil, kaos ve çatışmaların olacağı bir süreç olacağını ifade ediyorum.\'\' Suriye\'deki Afrin ile ilgili gelişmelere de değinen Başbakan Yardımcısı Çavoşoğlu, \'\'Kuzey Irak ve Suriye\'nin kuzeyinde asla bir terör koridori oluşturulmasına müsade edilmeyecektir. Dün Cumhurbaşkanımız da ifade etti; silahlı kuvvetlerimizin bu konuda tedbir alacağını söyledi. Biz, bölgede özellikle sınırlarımıza yakın bölgede olabilecek bir oldu bittiye karşı çıkacağız ve müsaade etmeceyeğiz. Türkiye\'nin güvenliği, iç barışı ve geleceği için gereken adımları atacağız\" dedi. KILIÇDAROĞLU\'NU ELEŞTİRDİ Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatının gözaltına alınması ile ilgili olarak konuştu. Çavuşoğlu, şunları söyledi; \"Başbakanımız dün bu soruya dosyanın içeriğini bilmediğini ve bu konuda değerlendirme yapmanın çok kolay olmadığını söylemişti. Biz, adaletin tecelli etmesinden yanayız. Ancak bu olayın ardından sayın Kılıçdaroğlu\'nun ortaya koyduğu tutum yanlıştır. Kılıçdaroğlu, avukatının avukatlığını yapmaya soyunmuştur. FETÖ ile olan mücadelemizi hedef almıştır. Gergin olabilir, üzüntülü olabilir ama yaptığı açıklamaların düşündürücü olduğunu ifade etmek istiyrorum. Kılıçdaroğlu, bu süreçte Pensilvanya\'yı gülümsetmeyen, sevindirmeyen bir söz söylemiyor. Bunu PKK için de yapıyor. Terör örgütlerinin derdiyle dertlenen bir muhalefet var. Bu bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir davranış. Kendi partisine oy veren kardeşlerimizi de rencide eden bir durum. Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğu tarihten bu yana 8 seçim kaybetti. Eğer terör örgütlreinin sözcülüğünü yapmaya devam ederse 9\'uncu seçimi de kaybetmesi mukadderdir.\"