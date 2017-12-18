(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: ABD'nin Kudüs kararı, Müslümanların sinir uçlarına dokunmaktır (2)

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'CHP'Lİ KARDEŞLERİM; UYANIN' Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa programlarının devamında Ak Parti Kestel İlçe Başkanlığının 6'ncı olağan kongresine katıldı

18 Aralık 2017 12:18

\'CHP\'Lİ KARDEŞLERİM; UYANIN\' Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa programlarının devamında Ak Parti Kestel İlçe Başkanlığının 6\'ncı olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, “Kestel, çabalarının sonucu dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun desteğiyle hastaneyi kurdurmayı başardı. Hastanenin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor.” dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Ayrıca CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu isim vermeden eleştirdi. Çavuşoğlu “Biz 15 Temmuz’da darbeye karşı koyarken birileri tankların üzerindeki askerlere kortej hazırlıyordu. Bugün de tiyatro diyor, tiyatro olan sensin. Ne yaptığının farkında değilsin, Türkiye’nin düşmanı gibi hareket ediyorsun. Birileri Amerika’dan düğmeye basıyor sen buradan hopluyorsun. Yeter, biraz milletin için ses ver bu millet senden bunu bekliyor. Türkiye’nin büyüme rakamları açıklandı, yüzde 11, adam buna inanmıyor. Sen bu millete inanmıyorsun. Sen kendine oy verenleri küstürüyorsun, CHP’li kardeşlerim uyanın. Türkiye 11.1 büyümüş bu diyor ki, ‘Türkiye, freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.’ Asıl sen yokuş aşağı gidiyorsun farkında değilsin. Cumhurbaşkanımızın yaptıkları, bu milletin kalbinden, ruhundan geçenlerdir. Sen bunlardan anlamazsın git ancak terörist şakşakçılığı yap, muhalefet edeceğim diye ülkene düşmanlık yap, bu millet seni artık tanıdı” diye konuştu.

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