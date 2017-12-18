(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: ABD'nin Kudüs kararı, Müslümanların sinir uçlarına dokunmaktır

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bugün bir ümmet yüzünü dönmüş Türkiye’ye bakıyor. Ne varsa Türkiye’de var, ne varsa bu millette var. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye’nin temsil ettiği medeniyet anlayışı, yaşatmak üzerine. İnsana değer üzerine kurulu bir medeniyet anlayışımız var. Bizim ecdadımız bunu yaptı, biz de yapmaya devam edeceğiz” dedi.



AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın 6\'cı olağan kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti’nin milletten aldığı güçle ayakta durduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu dönem içerisinde çok önemli yatırımlar yaptıklarını anlatırken, şöyle konuştu:



\"Eğitimden sağlık, teknolojiden altyapıya savunma sanayiine kadar birçok işler yaptık. Bursa’da sağlık ile ilgili konularda neredeyse problemimiz kalmadı. İlçelerimizin tamamına hastane yaptık. Mudanya Devlet Hastanesi’nin önünden her gün birçoğumuz geçiyor. Mudanya sırtlarında denize nazır adeta bir kartal yuvası gibi hastaneyi milletimizin hizmetine sunduk. Emin olun o yolun kenarından Kılıçdaroğlu geçse orasını 5 yıldızlı otel zanneder. Onun aklına oraya hastane yapmak değil, 5 yıldızlı otel yapmak gelir, rant gelir. Ama biz milletimiz için hastane yaptık.”



AK Parti iktidarı ile birlikte son 16 yılda tarih yazıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin de 3 kat büyüdüğünü, bölgesinde ve küresel anlamda güçlü olmasını sağladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Biz teşkilat mensupları olarak bir vücudun farklı organları gibiyiz. Eğer teşkilatımızın bir tanesinde eza varsa, biliniz ki Recep Tayyip Erdoğan aynı ezayı çekiyordur. Onun için bir olarak güçlenmek zorundayız. Biz yüce hedeflerin sahibiyiz. Çünkü biz geleceğin Türkiye’sini inşa etmek gibi güçlü iddiaların arkasından ve peşinden koşanız” diye konuştu.



Tüm İslam coğrafyalarında görülen sıkıntılarda Türkiye’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın orada olduğunu işaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Arakan’da bir mezalim yaşanıyor, ilk ses veren Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Hanımefendi Erdoğan Bangladeş’e gidip çocukların başını okşuyor. Afrika’da bir olay oluyor orada biz varız. Somali dediğimiz yere kimse uğramıyordu. Havaalanı olmayan yere bizim cumhurbaşkanımız uçakla indi, farkında mısınız? Niye yaptı bunu? Bir çıkarı menfaati mi var? Hayır değerli kardeşlerim. Bizim değerlerimiz var. Bizim inançlarımız, imanımız var. Nerede bir mazlum, mağdur varsa biz orada olmak zorundayız. Bugün bizim yüzümüze bakarak Suriye’den gelenlere neden bu kadar yardım yapıyorsunuz diyenler var. Ya ne yapsaydık, ölüme mi mahkum etseydik? Bir kuş, köpek için vakıf kuran medeniyetin torunları, insanların ve çocukların orada vahşeti yaşamasına müsaade mi etseydi? Bunlar insanlıktan nasibini almamışların söyleyecekleri şeyler” ifadelerini kullandı.



ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının kabul edilemez olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bizim için mukaddes, mübarek olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti. Bu karar milletin, Müslümanlar\'ın sinir uçlarına dokunmaktan başka bir şey değildir. Biz Kudüs için bağırıp nefesi tüketmeyeceğiz de kim yapacak? Eğer siz olmasanız Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da toplayarak bu kararı alabilir miydi? Yapmış olduğumuz işin farkına varacağız. Biz bir davayı omuzladık, bir hedefe doğru koşuyoruz. Sağlam duracağız. Dik duracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü tahkim edeceğiz. Türkiye’yi büyüteceğiz, oynanan oyunları bozacağız.”