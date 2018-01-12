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Politika

(Görüntülü Haber) Çanakkale'de CHP'lilerden OHAL tepkisi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmayarak, kaldırılmasını istedi

12 Ocak 2018 18:58

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, Olağanüstü Hal\'in (OHAL) uzatılmayarak, kaldırılmasını istedi. CHP Genel Merkezi\'nin, 81 ilde ‘OHAL’in kaldırılması ve Türkiye’nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi çağrısı üzerine, CHP İl Örgütü bugün saat 11.30\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanvekili Ramazan Etik, partililer, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı. CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Türkiye\'nin 18 aydan bu yana OHAL rejimi ile yönetildiğini söyledi. 15 Temmuz 2016\'da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz \'da ilan edilen OHAL\'ın milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklerine yönelik bir karşı darbe halini aldığını belirten İl Başkanı İsmet Güneşhan şunları söyledi: \"Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana darbecilerle değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. İktidara gelirken OHAL\'i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL\'den beslenen ve bir baskı rejimi KHK\'lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. Demokrasiden hızla uzaklaşılırken, OHAL altında gidilen referandumda mühürsüz seçim olarak tarihe geçmiş, milli iradenin gaspı alenileşmiştir. Toplum tüm kesimlerini doğrudan etkileyen, iş dünyasından sivil topluma, emekçilerden yargıya, medyadan eğitime kadar, herkese dokunan OHAL\'in bir kez daha uzatılması gündemde iken, CHP olarak bir çağrı yapıyoruz. Bu olağanüstülüğü normalleştirmeye çalışanlara karşı CHP, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar olarak bir kez daha ifade ediyoruz; OHAL\'e artık yeter, OHAL kaldırılsın.\" Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kalabalık, basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde dağıldı.

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