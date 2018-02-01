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(Görüntülü Haber) Çağla Şıkel, çocukları ve annesi ile Palandöken'de

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- MANKEN ve sunucu Çağla Şıkel, çocukları ve annesi ile birlikte yarıyıl tatilini, Erzurum'da, kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'de geçirdi

01 Şubat 2018 15:24

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- MANKEN ve sunucu Çağla Şıkel, çocukları ve annesi ile birlikte yarıyıl tatilini, Erzurum\'da, kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken\'de geçirdi. Çocuklar kayakla kayarken, Şıkel ve annesi ise kızağı tercih etti. Palandöken, yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Tatili fırsat bilen manken ve sunucu Çağla Şıkel de oğulları Kuzey, Uzay ve annesi Asuman ile birlikte toz karı, uzun pistleri, güneşi, gece kayak yapma olanağı, suni kar yapma sistemi ile kış turizmine ivme kazandıran Palandöken\'e geldi. Oğulları Kuzey ve Uzay kayak yaparken, Şıkel de annesi ile birlikte kızakla kaymayı tercih etti. Çocuklar gibi eğlenen anne ile kızı bol bol selfie çekildi. Dizindeki sakatlık nedeniyle kayak yapamadığını ifade eden Çağla Şıkel, \"Dört yıldır Palandöken\'e geliyoruz. Burada çocuklarla çok keyif alıyoruz. Ben kar, kış pek sevmiyorum ama çocuklar için mecburen geliyoruz. Benim dizlerim sakat, son iki senedir kayamıyorum. Kızakla ısınalım diye yapıyoruz. Palandöken\'e ilk olarak Alişan ve büyük bir ekiple gelmiştik. Alişan\'ı bu sefer de çağırdım ve çalışıyor. Şimdi onun kardeşi gelecek yeğenleriyle birlikte.\"

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