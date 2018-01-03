(Görüntülü Haber) Burhaniye'de taşımalı eğitim krizi çözüldü

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, önceki yıllarda kırsal mahallelerden merkezi okullara yapılan taşımalı eğitimin, bu eğitim öğretim döneminde durmasına velilerin tepki göstermesi üzerine devreye giren AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MYK üyesi Ali Aydınlıoğlu, soruna çözüm buldu.



AK Parti ilçe başkanlığında, İlçe Başkanı Onur Bedir, kırsal mahalle muhtarları ve veliler ile bir araya gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, şikayetleri dinledikten sonra, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ile ayrı telefon görüşmesi yaptı. Aydınlıoğlu, sömestr tatiline kadar Büyükşehir\'in taşımayı üstleneceğini ve ikinci dönemde de taşıma ihalesinin yapılacağını açıkladı. Milletvekili Aydınlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Zekai Kafaoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini ise megafonunu açarak salondakilere dinletti. Başkan Kafaoğlu\'nun, \"Problem üreten değil, çözen olmaya geldik. Rahat olsun muhtarlar, velilerimiz\" sözleri muhtarlar ve veliler tarafından büyük sevinçle karşılandı ve alkışlandı.



Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, ülkenin yetişmiş ve donanımlı insan gücüne ihtiyaç olduğunu, bu nedenle de devletin Milli Eğitime Bakanlığı\'na122 milyar TL ödenek ayırdığını söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir de, devletin eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını söyledi. Bedir, ihale yapılana kadar yemek işini de Burhaniye Belediyesinin üstleneceğini açıkladı. Yapılan olumlu açıklamalarla birlikte rahat nefes alan öğrenci velilerden Fikret Kara, şöyle konuştu:



\"Çocuklarımız mağdur olmuştu. Milletvekilimiz Ali Aydınloğlu yetkilerle görüşerek sorunu çözdü. Eğitim öğretimin ikinci döneminde çocuklarımızın taşıma işi başlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.\"



Toplantıya katlan veliler, sorunu çözüme kavuşturan milletvekili Ali Aydınlıoğlu\'na teşekkür etti.