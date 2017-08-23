(Görüntülü Haber) Bulgar ve Türk ressamlar, 'Ressam Yolu Projesi' ile Edirne'de buluştu

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),(DHA)- AVRUPA Birliği Bakanlığı\'nca desteklenen Sosyal Kalkınma ve Entegrasyon İçin Sivil Girişim Derneği liderliğinde, Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Çamlıca Köyü Muhtarlığı ortaklığı ile yürütülen Ressamın Yolu Projesi kapsamında, Türk ve Bulgar ressamlar ile fotoğrafçılar bir araya geldi. IPA-Interren Sınır Ötesi İş Birliği Programı Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 programı dahilinde, Avrupa Birliği Bakanlığı\'nca desteklenen Sosyal Kalkınma ve Entegrasyon İçin Sivil Girişim Derneği liderliğinde, Keşan\'ın Çamlıca Köyü Muhtarlığı ortaklığı ile yürütülen Ressamın Yolu Projesinde atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamında Bulgar ve Türk ressamlar ile fotoğrafçılardan oluşan grup, Çamlıca Köyü\'nde kültürel, tarihi ve doğal mirasın tanıtımının yapılması amacıyla biraraya geldi. Çamlıca Köyü Muhtarı Arif Büyükyatıkçı, proje kapsamında Bulgaristan\'ın Hasköy şehrindeki Ortaköy kasabasındaki ortak çalışmanın ardından Çamlıca Köyü\'nde de atölye çalışmaları yapıldığını belirterek, \"Biz de Bulgaristan\'da çalışmalara katıldık. Biz çok memnun kaldık. Onları da memnun ettiysek ne mutlu bize. Bu proje ilk olduğu için bazı eksiklerimiz oldu. Herkese teşekkür ederim\" dedi. KYOSEVA: AMAÇ ALANLARIN TURİSTİK KAYNAĞA DÖNÜŞMESİ Proje Yöneticisi Kremena Kyoseva da proje hakkında bilgi vererek, \"Çamlıca Köyü ve Ortaköy (Ivaylovgrad) kasabasında öne çıkan tarihi, arkeolojik, kültürel, doğal, etnografik ve diğer alanlar hakkında bilgi toplanması, Çamlıca Köyü ve Ortaköy\'de ziyaret edilen yerlerin tanıtımının yanında, bilinmeyen alanların turistik kaynağa dönüştürülmesi, kültür turizminin geliştirilmesi, bölgenin turistik cazibesinin oluşturulması, katılımcıların bölgenin turistik kaynaklarını yansıtacak resimlerin hazırlanması ve eserlerinin tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır\" dedi. Proje sayesinde her iki ülkenin birbirini daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu belirten Kyoseva, \"Şu ana kadar hazırlık çalışmaları sürdü. Şimdi asıl çalışmanın içerisindeyiz ve gruplar birbirini tanıma fırsatı buldular. Biz bu süre içerisinde iki ülkeyi de gezerken hem doğayı, hem de turistik mekanları çektik ama aynı zamanda geleneklerle ilgili de bazı faaliyetlere katılarak, bilgi almış olduk. Bu çalışmalar içerisinde arkadaşlık ilişkileri de kurduk. Bu arkadaşlıklarımızın devamının süreceğine inanıyoruz. Faaliyetin sona ermesinden dolayı üzgünüm. Bu sıcak arkadaşlık ortamından çıkmak oldukça zor olacak\" dedi. Bulgar ve Türk ressamlar muhtarlık bahçesinde resim çizerken, fotoğrafçılarda Çamlıca Köyü\'ndeki tarihi mekanları fotoğrafladı. Proje çalışmasına 15 Bulgar, 10 Türk ressam ve fotoğrafçı katıldı.