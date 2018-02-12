(Görüntülü Haber) Bu kez şarkılar sokak hayvanları için söylendi

İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi, Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği işbirliğiyle, sokak hayvanları yararına bağış konseri düzenledi. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen bağış konserinde derneğin kurucu üyelerinden sanatçı Sinan Güleryüz sahne aldı.90’lardan günümüze sevilen şarkıların seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı Özgün, Oyuncu Özge Özder, Oyuncu Begüm Birgören gibi ünlü isimlerin yalnız bırakmadığı gece, katılımcıların Afrin şehitleri için saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Elde edilecek gelirin sokak hayvanlarının tedavisinde ve sahipsiz hayvanların yararına kullanılacağı konserde katılımcılar keyifli anlar yaşadı. “SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM ALANINI DARALTIYORUZ” Geceye katılarak sokak hayvanlarının korunmasının gerektiğine vurgu yapan Sanatçı Özgün, şöyle konuştu: “Geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak bu konserde inşallah güzel bir gelir elde edilir. İnsanların bile yaşaması son derece zor olan bu dünyada sahipsiz hayvanların yaşam alanlarını daraltıyoruz. Onlara yaşayacak alan bırakmıyoruz. Bulunduğumuz ortamda yaşayan hayvanları da etrafımızda istemiyoruz. Onları ya toplatıyoruz ya ölümüne sebep oluyoruz. Hayvanların haklarını koruyan böyle duyarlı insanların etkinliklerine de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Onlar iyi ki var. Dünyayı daha da yaşanılacak yere çeviriyorlar.”